Ван Дейк: «Новостей по новому контракту нет, но и сроков тоже»

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сегодня, 17:21

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» ответил на вопрос, есть ли у него новости по новому контракту с мерсисайдским клубом. Действующее соглашение футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года.