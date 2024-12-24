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Ван Дейк: «Новостей по новому контракту нет, но и сроков тоже»

сегодня, 17:21

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, есть ли у него новости по новому контракту с мерсисайдским клубом. Действующее соглашение футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года.

Новостей нет, но и установленных сроков тоже. Посмотрим, что принесёт нам будущее.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:57
ВДВ свое отжил в Ливерпуле.
возраст. частые травмы. Вирджил несколько лет в команде.
и каждый год одна и та же картина.
1. хорошая форма и топовые выступления
2. травма на 1-2 месяца
3. средненькая игра,пока не наберет форму. и это долго тянется.
4. хорошая форма и т....и новый цикл.
лучше давать Куансе больше игрового времени.
Ван Дейк конечно, молодец, много помог выиграть трофеев.
но Ливерпуль это не их клуб.
это клуб болельщиков, города Ливерпуля, достояние общественности.
Ливерпуль существовал до них и будет существовать после.
вот так вот.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:56
Без команды точно не останется в любом случае.
Capral
Capral
сегодня в 17:45
Третий гол в ворота Ливера, в игре с ТХ- полностью на совести ван Дейка...
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 17:37
Всего-то банальный набор арифметических действий: достал пачку лотерейных билетов и в определённой последовательности поставил галочки на циферках, и жди удачи, авось и подфартит. Дальновидность тут одна - это не запутаться в собственных комбинациях ставок, так как в фермерском хозяйстве хвост большой в виде клонов, нейтронов и т.д.
Вольготно играть на широкую ногу. Загнал клонов, набрал косарь делай ставку и спи пару дней,  и так по цикличной по косарю на ставку пока не фартанет.  Не нужно напрягаться сбором комментариев и баллов.
А те, кто по крупинкам собирают с одного аккаунта к примеру, шансы минимальны в КП. Спасает только одно - это (2*350=700) и на финише 35 к очков.
Плоды анализа это когда игрок в КП анализирует в какой физической форме находятся команды, какие ключевые игроки отсутствуют, играют на выезде или дома, какие кефы на различных интернет площадках  у команд, анализ предыдущих игр, какая атмосфера в команде, расположение в турнирной таблице, как играют на выезде и дома ит.д.   Сопоставляя и суммируя все эти аспекты, можно сказать действительно, что это есть плоды анализа)
drug01
drug01
сегодня в 17:34
Значит до лета будет играть за Ливерпуль!!!!
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