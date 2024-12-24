Ван Дейк: «Новостей по новому контракту нет, но и сроков тоже»

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, есть ли у него новости по новому контракту с мерсисайдским клубом. Действующее соглашение футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2025 года.
Новостей нет, но и установленных сроков тоже. Посмотрим, что принесёт нам будущее.
возраст. частые травмы. Вирджил несколько лет в команде.
и каждый год одна и та же картина.
1. хорошая форма и топовые выступления
2. травма на 1-2 месяца
3. средненькая игра,пока не наберет форму. и это долго тянется.
4. хорошая форма и т....и новый цикл.
лучше давать Куансе больше игрового времени.
Ван Дейк конечно, молодец, много помог выиграть трофеев.
но Ливерпуль это не их клуб.
это клуб болельщиков, города Ливерпуля, достояние общественности.
Ливерпуль существовал до них и будет существовать после.
вот так вот.
возраст. частые травмы. Вирджил несколько лет в команде.
и каждый год одна и та же картина.
1. хорошая форма и топовые выступления
2. травма на 1-2 месяца
3. средненькая игра,пока не наберет форму. и это долго тянется.
4. хорошая форма и т....и новый цикл.
лучше давать Куансе больше игрового времени.
Ван Дейк конечно, молодец, много помог выиграть трофеев.
но Ливерпуль это не их клуб.
это клуб болельщиков, города Ливерпуля, достояние общественности.
Ливерпуль существовал до них и будет существовать после.
вот так вот.
Вольготно играть на широкую ногу. Загнал клонов, набрал косарь делай ставку и спи пару дней, и так по цикличной по косарю на ставку пока не фартанет. Не нужно напрягаться сбором комментариев и баллов.
А те, кто по крупинкам собирают с одного аккаунта к примеру, шансы минимальны в КП. Спасает только одно - это (2*350=700) и на финише 35 к очков.
Плоды анализа это когда игрок в КП анализирует в какой физической форме находятся команды, какие ключевые игроки отсутствуют, играют на выезде или дома, какие кефы на различных интернет площадках у команд, анализ предыдущих игр, какая атмосфера в команде, расположение в турнирной таблице, как играют на выезде и дома ит.д. Сопоставляя и суммируя все эти аспекты, можно сказать действительно, что это есть плоды анализа)
Вольготно играть на широкую ногу. Загнал клонов, набрал косарь делай ставку и спи пару дней, и так по цикличной по косарю на ставку пока не фартанет. Не нужно напрягаться сбором комментариев и баллов.
А те, кто по крупинкам собирают с одного аккаунта к примеру, шансы минимальны в КП. Спасает только одно - это (2*350=700) и на финише 35 к очков.
Плоды анализа это когда игрок в КП анализирует в какой физической форме находятся команды, какие ключевые игроки отсутствуют, играют на выезде или дома, какие кефы на различных интернет площадках у команд, анализ предыдущих игр, какая атмосфера в команде, расположение в турнирной таблице, как играют на выезде и дома ит.д. Сопоставляя и суммируя все эти аспекты, можно сказать действительно, что это есть плоды анализа)