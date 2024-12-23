Карьера Умтити находится под угрозой

1734958375

сегодня, 15:52

«Лилль» намерен отпустить защитника , который последний раз выходил на поле в январе текущего года. Так как интерес к игроку не проявляют другие клубы, «доги» раздумывают над тебе, чтобы просто расторгнуть с ним контракт. Карьера француза камерунского происхождения находится под угрозой.

Напомним, Умтити перешёл в «Лилль» из «Барселоны» бесплатно в июле 2023 года. Его контракт действует до июня 2025 года. После провала в «Барселоне» чемпион мира-2018 так и не смог вернуться на прежний высокий уровень.