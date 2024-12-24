Черчесов остаётся в должности главного тренера сборной Казахстана

Казахстанская федерация футбола выступила с заявлением относительно слухов, касающихся возможной отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной.
Информация, распространённая в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности.
На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола.
Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации, а также на наших страницах в социальных сетях.
...всё таки Новый Год грядёт!
...всё таки Новый Год грядёт!