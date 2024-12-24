Черчесов остаётся в должности главного тренера сборной Казахстана

Казахстанская федерация футбола выступила с заявлением относительно слухов, касающихся возможной отставки с поста главного тренера национальной сборной.

Информация, распространённая в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности.

На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола.