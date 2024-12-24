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Черчесов остаётся в должности главного тренера сборной Казахстана

сегодня, 14:43

Казахстанская федерация футбола выступила с заявлением относительно слухов, касающихся возможной отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной.

Информация, распространённая в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности.

На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола.

Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации, а также на наших страницах в социальных сетях.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:34
Убьёт Стас напрочь сборную!
shur
shur
сегодня в 16:30
...Мен сені құттықтаймын !!! Я его поздравил по казахски!!!
...всё таки Новый Год грядёт!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:27
Ждём новых рекордов Стас! )
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:09
Усы дымятся, но терпит... бабло перевешивает...
adekvat
adekvat ответ qjmq6dutzep6 (раскрыть)
сегодня в 15:39
Этот жук себе в контракте такие отступные выбил, что придется терпеть его Казахстана еще долго.
протон
протон
сегодня в 15:21
Ну он все-таки полевой командир, а не степной.
kw2vh5fg53he
kw2vh5fg53he
сегодня в 15:21
Его просто попросили за базаром следить.
протон
протон
сегодня в 15:21
Не уволят, а отрицательно наймут.
bq4mx3hdjqd5
bq4mx3hdjqd5
сегодня в 15:20
После 0:15? Какое-то садомазоказа...
qjmq6dutzep6
qjmq6dutzep6
сегодня в 15:02
Странное решение,в другом бы месте гнали бы его с...ой метлой
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