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«Акрон» может приобрести защитника сборной Коста-Рики

сегодня, 19:45

По информации источника, тольяттинский «Акрон» включил в свой шорт-лист потенциальных трансферных целей на позицию левого защитника футболиста «Алаюэленсе» Иена Лоуренса.

Костариканцу и его агентам интересен вариант продолжения карьеры в России, где за московский «Спартак» уже выступает партнёр защитника по национальной команде Манфред Угальде.

Иен Лоуренс выступает за «Алаюэленсе» с 2021 года. В прошедшем сезоне 22-летний защитник провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевым передачами. Контракт костариканца с клубом истекает 31 декабря.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:17
Вот вам и "простой" Акрончик... пусть все получается.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:17
Кроме Угальде в РПЛ ещё один костариканец есть, в Оренбурге Джимми Марин.
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