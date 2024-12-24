«Акрон» может приобрести защитника сборной Коста-Рики

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сегодня, 19:45

По информации источника, тольяттинский «Акрон» включил в свой шорт-лист потенциальных трансферных целей на позицию левого защитника футболиста «Алаюэленсе» .

Костариканцу и его агентам интересен вариант продолжения карьеры в России, где за московский «Спартак» уже выступает партнёр защитника по национальной команде Манфред Угальде.

Иен Лоуренс выступает за «Алаюэленсе» с 2021 года. В прошедшем сезоне 22-летний защитник провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевым передачами. Контракт костариканца с клубом истекает 31 декабря.