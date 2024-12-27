Клубам РПЛ интересен форвард «Интернасьонала», ранее игравший в России

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сегодня, 10:23

К нападающему «Интернасьонала» проявляют интерес клубы бразильской Серии А (один из них «Васку да Гама») и РПЛ («Зенит», «Локомотив» и ЦСКА ). «Красные» готовы выслушать предложения по игроку, так как испытывают финансовые проблемы.

Напомним, Вандерсон перешёл в «Интернасьонал» из «Краснодара» в марте 2022 года. Его контракт действует до декабря 2025 года. В текущем сезоне 30-летний левый вингер сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интернасьонал» ещё должен «Краснодару» за трансфер Вандерсона.