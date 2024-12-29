Задержанных футболисток «Ривер Плейта» освободили из-под стражи

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вчера, 09:48

Игроки женской команды аргентинского «Ривер Плейта» освобождены из-под стражи.

Четыре футболистки были задержаны после матча с «Гремио» в Сан-Паулу за предполагаемый расизм. Игра женского Кубка Бразилии, прошедшая 21 декабря, была остановлена в первом тайме после того, как Кандела Диас показала мальчику, подающему мячи, обезьяньи жесты, которые были показаны в кадрах телевизионной трансляции.

Игроки «Гремио» покинули поле в знак протеста против инцидента, а после того, как бразильская команда забила гол, началась потасовка. Впоследствии судья показал красные карточки шести футболисткам «Ривер Плейта» и остановил матч, поскольку у гостей не было достаточно игроков для продолжения игры.

На момент остановки поединка счёт был 1:1, но победа была присуждена хозяевам поля, которые в итоге выиграли турнир. Аргентинская женская команда была отстранена от участия в соревновании на два года.

После игры Кандела Диас, Милагрос Диас, Дуарте и Кангаро были задержаны полицией Сан-Паулу. Их адвокат Таис Санкари сказала AP следующее:

Мы видим в этом решении большой произвол и желание бразильской судебной системы послать сигнал. Они использовали это дело для данной цели.

Тренер «Гремио» Тайсан Пассос заявила, что футболистки её команды сказали ей, что игроки «Ривера» ранее называли их «обезьянами». Организаторы сообщили, что в будущих матчах будет немедленно запрещено участие любой команды, чьи спортсмены или персонал «используют расистские жесты на игровом поле».

В «Ривере» также осудили дискриминационные жесты. Клуб заявил, что «принимает соответствующие дисциплинарные меры и продолжит работу по искоренению такого поведения». Сами задержанные футболистки ещё не давали публичных комментариев по поводу дела.