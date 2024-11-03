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Рафинья высказался об отношении Винисиуса к проблеме расизма

вчера, 11:00

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья высказался об отношении к проблеме расизма крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, с которым они являются партнёрами по сборной Бразилии.

Я понимаю, когда Винисиус расстраивается из-за расистских кричалок. Подобные вещи доводят людей до предела. Вини всегда весел, всегда шутит. Однако единственная тема, которая заставляет стать его серьёзным — это расизм. Я могу понять Вини.

Напомним, Винисиус регулярно подвергается расистским оскорблениям со стороны болельщиков соперника.

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Все комментарии
Rupertt
Rupertt ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 16:04
Ребят, вы серьёзно что ли? Ну у нас же сайт про футбол, спорт и мы это обсуждаем, новость об этом и что в спорте не должно такого быть, это же спорт. Само собой у остальных людей тоже проблемы и возможно намного хуже этой, но всё таки, зачем так глобально прям углубляться.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 15:55
Твой посыл понял, но не согласен. У всех людей есть проблемы. У Винисиуса скажем расизм. У обычных людей - кредиты, малый доход, проблемы в семье, рутина в жизни, плохое здоровье и т. д. Никто не жалеет обычных людей, с чего бы сочувствовать миллионеру?
Rupertt
Rupertt ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 15:50
Так я и не утверждал, что я знаю его жизнь и как ему живётся, я просто высказал своё мнение, что люди у которых таких проблем нет, всегда таких как он будут называть нытиками и что он жалуется на жизнь.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 15:40
Тоже самое могу спросить у тебя. Откуда тебе знать как ему живется? Что касается прогулок, сомневаюсь, что он один гуляет. Наверняка с ним свита ходит, среди которых пара телохранителей.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:38
Дело не в расизме. Расизм одна из форм ненависти. Люди такие, ненавидят других и цвет кожи одна из причин. Разве украинцы и россияне ненавидят друг друга из-за цвета кожи? Или корейцы друг друга? Причина всегда найдется. Это может быть рост, цвет кожи, внешность, какие-то повадки, поступки и т. д.

Что касается Винисиуса, он сам провоцирует людей на ненависть и цвет кожи это первое, что бросается в глаза.
Rupertt
Rupertt ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 15:38
Нет желания тебе грубо отвечать, но ты что рядом там был, когда он по улице гуляет вне футбола?
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 15:30
Ого! Так расписал, как будто Винисиус обычный человек, которого ненавидят из-за цвета кожи. Он миллионер! И с расизмом сталкивается только на поле и в соцсетях. В остальное время все на цыпочках перед ним ходят. Не равняй его с простыми людьми.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:39, ред.
Ты сути не понимаешь, потому как не знаешь Предмет. Расизм цвета кожи не имеет. Это первое. Второе. В Америке, представь себе, да, афроамериканцы сами в подобном отношении отчасти виноваты, поскольку львиное их количество тупо не работает, а живет на пособии, пользуюясь благами на налоги трудоспособного населения Штатов. Кто из них решает не идти по пути халявы, добиваются высот как в социальном, так и в финансовом смысле.

P.S. Туристом можешь побыть? Идея гуд. Только езжай туда не на недельку, а на месяц/ полтора как я..., там голова сразу на место встанет и многое начнёшь понимать.
Rupertt
Rupertt ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:55
Да я верить не хочу, а то что ты вот именно объезжал в объезд все это злополучные места, но не заезжал, в это поверю. Расовый гнёт говоришь помог выбиться людям в свет да? Значит это они сами виноваты в этих проблемах, в расизме. Почитай поинтересуйся, вникни в историю, а туристом побыть и я могу.
112910415
112910415
вчера в 12:39
половина проблем Винисиуса связана с его собственным провокационным поведением ...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 12:12
Бразильцы чернокожие, конечно, будут говорить, типа "я понимаю Винисиуса" и всякое такое. Но Винисиус сам близко к сиске-сердцу принимает такие вещи, утрирует, а по характеру он сам не подарок, чуть что бежит к судье... и вообще чем больше о расизме говоришь, тем его и будет больше. Возьми, банан с поля и сьешь его и дальше играй, как другой бразилец))). И фанатам соперника будет пофиг есть ты или нет...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 12:07, ред.
А ты чё..., исключаешь вариант наличия среди тутошних юзеров психологов? Или считаешь тут всех присутствующих оседлыми особами, ведущими свой быт исключительно по принципу работа - дом - работа ?!
Я, к примеру, полмира объездил..., в Штатах был неоднократно и не понаслышке знаю быт, психологию и ментальность афроамериканцев. И поверь мне , что именно расовый гнёт , а не кропотливый труд по своей сути, послужил Истинным мотивом выбиться в люди многим чернокожим. Не будь этого гнета, так бы и сидели многие в своих коробках в Гарлеме и играли на губной гармошке до гроба!

Поэтому не надо тут загонять про расизм, в котором сам не сведуеш.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:42
Винисиусу пора сделать выбор, чем ему заняться. Или играть в футбол, или посвятить свою жизнь борьбе с расизмом. Прямо сейчас от него ушёл Золотой мяч, в сборной Бразилии играет отвратительно... А может, всё-таки, выбрать футбол?
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 11:25
У вини это уже болезнь
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:21
Специалисты собрались: Психологи, учителя по жизни. Вы что знаете как он живёт? Либо же знаете, что такое расизм в прямой форме? Или же, что невозможно что-то сделать тому или иному персонажу, потому что ты звезда и это скажется плохо на твоём имидже. Я думаю нет, значит нужно как минимум хотя бы с пониманием относиться к таким людям, он много чего добился своим трудом, а нытиком может обозвать каждый.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:07
Когда захотел просто попить чая, а у тебя спросили: чёрный?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:07
Значит ему нужен психолог.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:06, ред.
Рафинья просто не догоняет...
Ведь это чуть ли не единственная причина по которой Жуниор стал таки попадать по воротам, после стольких лет стрельбы по голубям над небом Бернабеу...
Держу пари, что если с трибун перестанут обзывать его обезьяной, тогда Вини попросту завянет, у него опять собьется прицел... , и он окончательно потеряет интерес к футболу.
Поэтому пусть одни дураки орут с трибун, а другие на это болезненно реагируют (как Вини) и радуют нас своим мастерством.
zzgwu47kjvdk
zzgwu47kjvdk
вчера в 11:04
Слишком близко к сердцу берёт эту проблему
Гость
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