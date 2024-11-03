Рафинья высказался об отношении Винисиуса к проблеме расизма

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вчера, 11:00

Атакующий полузащитник «Барселоны» высказался об отношении к проблеме расизма крайнего нападающего мадридского «Реала» , с которым они являются партнёрами по сборной Бразилии.

Я понимаю, когда Винисиус расстраивается из-за расистских кричалок. Подобные вещи доводят людей до предела. Вини всегда весел, всегда шутит. Однако единственная тема, которая заставляет стать его серьёзным — это расизм. Я могу понять Вини.

Напомним, Винисиус регулярно подвергается расистским оскорблениям со стороны болельщиков соперника.