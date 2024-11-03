Рафинья высказался об отношении Винисиуса к проблеме расизма

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья высказался об отношении к проблеме расизма крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, с которым они являются партнёрами по сборной Бразилии.
Я понимаю, когда Винисиус расстраивается из-за расистских кричалок. Подобные вещи доводят людей до предела. Вини всегда весел, всегда шутит. Однако единственная тема, которая заставляет стать его серьёзным — это расизм. Я могу понять Вини.
Напомним, Винисиус регулярно подвергается расистским оскорблениям со стороны болельщиков соперника.
Ведь это чуть ли не единственная причина по которой Жуниор стал таки попадать по воротам, после стольких лет стрельбы по голубям над небом Бернабеу...
Держу пари, что если с трибун перестанут обзывать его обезьяной, тогда Вини попросту завянет, у него опять собьется прицел... , и он окончательно потеряет интерес к футболу.
Поэтому пусть одни дураки орут с трибун, а другие на это болезненно реагируют (как Вини) и радуют нас своим мастерством.
Ведь это чуть ли не единственная причина по которой Жуниор стал таки попадать по воротам, после стольких лет стрельбы по голубям над небом Бернабеу...
Держу пари, что если с трибун перестанут обзывать его обезьяной, тогда Вини попросту завянет, у него опять собьется прицел... , и он окончательно потеряет интерес к футболу.
Поэтому пусть одни дураки орут с трибун, а другие на это болезненно реагируют (как Вини) и радуют нас своим мастерством.
Я, к примеру, полмира объездил..., в Штатах был неоднократно и не понаслышке знаю быт, психологию и ментальность афроамериканцев. И поверь мне , что именно расовый гнёт , а не кропотливый труд по своей сути, послужил Истинным мотивом выбиться в люди многим чернокожим. Не будь этого гнета, так бы и сидели многие в своих коробках в Гарлеме и играли на губной гармошке до гроба!
Поэтому не надо тут загонять про расизм, в котором сам не сведуеш.
Я, к примеру, полмира объездил..., в Штатах был неоднократно и не понаслышке знаю быт, психологию и ментальность афроамериканцев. И поверь мне , что именно расовый гнёт , а не кропотливый труд по своей сути, послужил Истинным мотивом выбиться в люди многим чернокожим. Не будь этого гнета, так бы и сидели многие в своих коробках в Гарлеме и играли на губной гармошке до гроба!
Поэтому не надо тут загонять про расизм, в котором сам не сведуеш.