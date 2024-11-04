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Сына Диего Симеоне Джанлуку обвинили в расизме

вчера, 13:25

Как сообщает источник, сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, Джанлука Симеоне, выступающий за «Райо Махадаонда» из 3-й лиги Испании, оскорбил на расовой почве футболиста «Гвадалахары» во время матча.

Согласно отчету судьи, на 95-й минуте футболист «Гвадалахары» Хулио Мартинес пожаловался ему на то, что Симеоне якобы называл его «чертовой обезьяной».

После этого игра была приостановлена на две минуты, однако Джанлука не получил карточки, поскольку судьи не слышали его слов. Сам аргентинец впоследствии опроверг обвинения в расистском поведении.

Прочитав отчет арбитра о матче, я хочу очень четко заявить, что обвинения, выдвинутые против меня, не соответствуют действительности. Я никогда не позволял себе расистских высказываний и оскорблений в адрес кого-либо.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:47
доподлинно известно :
он сказал не "чёртова", а "симпатичная", и это всё меняет !
Karkaz
Karkaz ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 19:32
Хоть кто то остался, а то по всему миру толерантность
Hamman
Hamman
вчера в 17:45
Вообще не удивлён, у аргентинцев это уже в крови. Потомки конкистадоров разбавленные потомками немецких нацистов толерантностью не болеют...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:08, ред.
Да не, не может быть такого. Он же сам потомок одного примата)
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:18, ред.
Еще не открыв новость, прочтя заголовок, подумалось, что он в инсте под публикацией Вини эмодзи банана оставил, чтоб подколоть на почве ЗМ)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:16
Бананом хоть не кинул! Рёхнулись они там с этим расизмом!
9qvwtaqr5h52
9qvwtaqr5h52
вчера в 13:59
Неудивительно,каков отец -таково наследие!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:46
Попал пацан! Хуже поступка и представить сложно.
Анри 47
Анри 47
вчера в 13:38
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