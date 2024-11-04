Сына Диего Симеоне Джанлуку обвинили в расизме

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вчера, 13:25

Как сообщает источник, сын главного тренера «Атлетико» , , выступающий за «Райо Махадаонда» из 3-й лиги Испании, оскорбил на расовой почве футболиста «Гвадалахары» во время матча.

Согласно отчету судьи, на 95-й минуте футболист «Гвадалахары» Хулио Мартинес пожаловался ему на то, что Симеоне якобы называл его «чертовой обезьяной».

После этого игра была приостановлена на две минуты, однако Джанлука не получил карточки, поскольку судьи не слышали его слов. Сам аргентинец впоследствии опроверг обвинения в расистском поведении.