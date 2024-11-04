Сына Диего Симеоне Джанлуку обвинили в расизме

Как сообщает источник, сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, Джанлука Симеоне, выступающий за «Райо Махадаонда» из 3-й лиги Испании, оскорбил на расовой почве футболиста «Гвадалахары» во время матча.
Согласно отчету судьи, на 95-й минуте футболист «Гвадалахары» Хулио Мартинес пожаловался ему на то, что Симеоне якобы называл его «чертовой обезьяной».
После этого игра была приостановлена на две минуты, однако Джанлука не получил карточки, поскольку судьи не слышали его слов. Сам аргентинец впоследствии опроверг обвинения в расистском поведении.
Прочитав отчет арбитра о матче, я хочу очень четко заявить, что обвинения, выдвинутые против меня, не соответствуют действительности. Я никогда не позволял себе расистских высказываний и оскорблений в адрес кого-либо.
он сказал не "чёртова", а "симпатичная", и это всё меняет !
он сказал не "чёртова", а "симпатичная", и это всё меняет !