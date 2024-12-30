«Ланс» заинтересован в подписании вратаря сборной Турции

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вчера, 16:57

«Ланс» рассматривает вратаря «Трабзонспора» и сборной Турции в качестве потенциального кандидата на замену своему голкиперу Брису Самба, который может перейти в «Ренн». Французский клуб, вероятно, сделает предложение по турецкому футболисту в размере 9-10 миллионов евро.

Напомним, Чакир находится в системе «Трабзонспора» с 15 лет. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний голкипер сыграл 22 матча во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 9 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает Чакира в 8 миллионов евро.