Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

«Ланс» заинтересован в подписании вратаря сборной Турции

вчера, 16:57

«Ланс» рассматривает вратаря «Трабзонспора» и сборной Турции Угурчана Чакира в качестве потенциального кандидата на замену своему голкиперу Брису Самба, который может перейти в «Ренн». Французский клуб, вероятно, сделает предложение по турецкому футболисту в размере 9-10 миллионов евро.

Напомним, Чакир находится в системе «Трабзонспора» с 15 лет. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 28-летний голкипер сыграл 22 матча во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 9 игр провёл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает Чакира в 8 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клубы АПЛ заинтересованы в услугах нападающего «Вильярреала»
Вчера, 16:47
«Бетис» заинтересован в трансфере нападающего «Барселоны»
Вчера, 16:12
«Реал» нашёл замену Кроосу
Вчера, 15:39
Защитник «Барсы» отреагировал на слухи о том, что он может покинуть клуб
Вчера, 13:32
Европейские агенты собирают информацию о Батракове
Вчера, 12:15
Клубы АПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Бетиса»
Вчера, 10:20
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:28
Чакыру конечно пора бы сменить обстановку
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:04
В этом сезоне Трабзонспор очень слабо выступает в турецкой Суперлиге. И много пропускает. Французам видней.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 