Бесполезные и неудачные трансферы сезона АПЛ. Выделяются футболисты клубов из Манчестера

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29 декабря 2024, 22:41

Грехи тен Хага и Гвардиолы.

Прошлым летом клубы АПЛ испугались суда над «Манчестер Сити». Многие команды придержали деньги. Даже «Челси» не разошелся на трансферном рынке. Но скромное за британскими привычками лето включало футбольные ошибки. Как обычно, новые игроки могут со временем изменить статус своего трансфера. Например, Кайседо – самый дорогой футболист в истории АПЛ , сначала был в похожих списках, а теперь это один из лучших игроков «Челси» Марески. Тренер выжал максимум. А вот ребята ниже пока разочаровали.

Джошуа Зиркзее («Манчестер Юнайтед»)

Завтра «красные дьяволы» примут дома «Ньюкасл». Непростой соперник, но для Аморима сейчас все оппоненты сложные. Причина в форме его команды и действиях, в том числе, талантливых новичков. В 23 года Зиркзее не сумел удивить в Англии свежестью. От человека позиции «восемь с половиной» требовали слишком очевидной работы в роли «девятки». МЮ нужны спасительные голы, а Зиркзее даже в «Болонье» Мотты не отличался дикой результативностью. Жаль парня, не вписывается в «Манчестер Юнайтед». Может покинуть команду. Неудачное подписание тен Хага за 42,5 млн евро. Но Зиркзее ужасно подготовили. Его несуразные действия давно злят фанатов МЮ и легенд клуба.

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)

Был отрезок сезона, когда Гюндоган метил в список удачных сделок. А затем наступил жесткий кризис «Манчестер Сити». Илкаю не повезло, что потеряли Родри. Если бы испанец помогал возвращенному из «Барселоны» капитану команды Гвардиолы, то могли получить другие результаты. А также иные впечатления от игры немецкого ветерана. Но теперь бородатый турок из Гельзенкирхена оказывается среди разочарований. Причем против Гюндогана работает оценка тактики, хотя это великолепный мастер перемещений полем. Наверное, Флик в Барселоне увидел плохой настрой хавбека. Гюндоган устал, ведь в прошлом году стал отцом и будет папой снова? Илкай отвлекся от большого футбола.

Жоау Феликс («Челси»)

Отдаем должное агенту Мендешу. Португалец может продать песок в пустыне. Совладелец «Челси» Боэли пошел на безумную сделку. Забрали Феликса за 52 млн евро. В «Атлетико» перекрестились после удачной сделки и подписали чемпиона мира Хулиана Альвареса. А Феликс стал обузой для Марески. В «Челси» много странных персонажей. Вроде Санчо, он в аренде из МЮ . Или Мудрика, которого выгонят из футбола из-за укола стволовых клеток коровы в колено. Возможно, корове ветеринар давал препарат, который запрещен в футболе. Феликс пока в игре, но от него слишком мало пользы. Один из тончайших португальских игроков поглощен роскошной жизнью. Истраченный впустую талант.

Маттейс де Лигт («Манчестер Юнайтед»)

Странный защитник. Де Лигт допускает слишком очевидные ошибки, чтобы на десяток лет задержаться в «Ювентусе» и «Баварии». Докатился до «Манчестер Юнайтед». За голландца заплатили 45 млн евро. Если более дорогой напарник Маттейса – молодой француз Йоро, пропускал матчи из-за травмы и ещё может заиграть у Аморима, то португалец вряд ли сильно верит в де Лигта. Посмотрим, что голландец покажет в более благоприятных для развития условиях. Но в кризисном «Манчестер Юнайтед» де Лигт не лидер, коим был в юности в «Аяксе». Жаль, что настолько яркий талант – кровь с молоком, прирожденный защитник, скатился после серии попыток заиграть в больших клубах. Ещё одна промашка, и его спишут.

Савиньо («Манчестер Сити»)

В «Жироне» создали идеальные условия для развития футболистов разных стилей. Савиньо по-прежнему молодой и талантливый, это его козыри. Гвардиола выпускает бразильца в основе. Наверное, дождется от вингера большего количества голевых действий. В составе с де Брюйне и Холандом даже средний футболист создаст мячи. Но пока Савиньо, которому всего двадцать лет, не вписался в АПЛ . «Манчестер Сити» совершил хитрую сделку с «Труа». Забрали таланта с ценником в 50 миллионов на момент трансфера за половину цены. Но уловка не сработала. В дочернем для «горожан» клубе «Жироне» вингер был прекрасен. А вот чемпионат Англии ему пока не понравился. Как и Доку, Савиньо среди разочарований у чемпионов Англии.

Микель Мерино («Арсенал»)

Свежий чемпион Европы. Летом Мерино забивал Германии по пути в финал против Англии. Артета захотел подписать тезку. Убедили покинуть «Реал Сосьедад». Пусть Микель имел опыт игры в АПЛ , ведь выступал за «Ньюкасл» в прошлом, игра бывалого хавбека совсем не впечатлила напарников по «Арсеналу» и соперников «канониров». Хотя формально у Мерино полный набор качеств для крутой работы в центре поля лондонского клуба, он не стал дополнением к Райсу и Эдегору. Микель мог закрепиться в разных ролях, ведь Мартин вылетал из-за травмы, а Хаверц был нужен в атаке. В итоге Мерино провел меньше минут в АПЛ , чем другой новичок итальянец Калафьори, которого из основы выбивала травма.

Федерико Кьеза («Ливерпуль»)

Новый тренер «Ювентуса» Мотта наотрез отказался работать с Кьезой. Не знаем, чем точно Федерико не угодил наставнику, но разноплановый футболист перебрался в «Ливерпуль». Пока ничего не получилось. Кьеза оказался в команде после смены тренера, то есть Слот не имел любимчиков в составе. Итальянец достаточно опытный – чемпион Европы, но в Англии не заиграл. Федерико провел 18 минут в АПЛ до Рождества и вышел на пару минут в Лиге чемпионов. У Кьезы была травма, но дело не только в проблемах с мышцами. На данный момент недорогой трансфер известного игрока – обошелся в 12 миллионов евро, оказался в списке самых неудачных и странных сделок. Кьеза может вернуться в Италию зимой.

Рахим Стерлинг («Арсенал»)