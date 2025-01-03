ЦСКА предложил 4 млн евро за нападающего «Боки Хуниорс»

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сегодня, 08:18

По информации инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА предложил 4 миллиона евро за игрока «Боки Хуниорс» .

22-летний футболист способен выйти на любой позиции в атаке, но в последнее время играет левого вингера. Главный тренер команды считает подписание флангового игрока необходимым для вариативности при выборе состава.

Также ЦСКА ищет центрального нападающего. Клуб отказался от трансфера 31-летнего из «Ривер Плейт», посчитав его слишком возрастным.

При поисках москвичи делают акцент на игроках в возрасте до 23 лет включительно, чтобы это было привлекательно для спонсоров и их инвестиций. Один из вариантов заключается в том, что эту позицию закроет Себальос.