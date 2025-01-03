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ЦСКА предложил 4 млн евро за нападающего «Боки Хуниорс»

сегодня, 08:18

По информации инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА предложил 4 миллиона евро за игрока «Боки Хуниорс» Эсекеля Себальоса.

22-летний футболист способен выйти на любой позиции в атаке, но в последнее время играет левого вингера. Главный тренер команды Марко Николич считает подписание флангового игрока необходимым для вариативности при выборе состава.

Также ЦСКА ищет центрального нападающего. Клуб отказался от трансфера 31-летнего Мигеля Борхи из «Ривер Плейт», посчитав его слишком возрастным.

При поисках москвичи делают акцент на игроках в возрасте до 23 лет включительно, чтобы это было привлекательно для спонсоров и их инвестиций. Один из вариантов заключается в том, что эту позицию закроет Себальос.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 09:19
Думаю что мысли правильные.... теперь нужно суетиться.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:13
Пока непонятно зачем
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:04
Ну не знаю ..недавно читал, что в Блоке у несколько игроков выявлена неприличная болезнь))) но если вингер в норме, то можно брать. Недорого и возможно тренер найдет подход в пользу команды
jt79ypjquezw
jt79ypjquezw
сегодня в 08:49
Выглядит очень недорого за молодого игрока.
Гость
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