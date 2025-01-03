Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

«Аль-Хиляль» хочет подписать Роналду перед КЧМ-2025

сегодня, 15:20

Будущее Криштиану Роналду является обсуждаемой темой, ведь действующий контракт игрока с «Аль-Насром» рассчитан до конца текущего сезона.

Подписать Роналду хочет другой клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль». В этом клубе у Криштиану будет больше шансов бороться за трофеи, в отличие от «Аль-Насра».

Ещё одним аргументом может стать участие «Аль-Хиляля» в клубном чемпионате мира. ФИФА ранее объявила о специальном трансферном окне, которое будет открыто перед клубным чемпионатом мира в начале июня 2025 года.

«Аль-Хиляль» рассчитывает подписать Роналду именно в этот период. В клубе хотят, чтобы Криштиану заменил Неймара, чей контракт летом истекает.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Жирона» хочет подписать защитника «Барселоны» за 10 млн евро
Сегодня, 15:18
«Манчестер Юнайтед» следит за «новым Бруну Фернандешем»
Сегодня, 14:52
Слухи«Милан» хочет арендовать Ольмо до конца сезона
Сегодня, 14:46
Клубы АПЛ следят за ситуацией вокруг Асенсио
Сегодня, 13:32
«Селтик» ведёт переговоры по защитнику «Арсенала»
Сегодня, 12:37
Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Штутгарта»
Сегодня, 12:18
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:46
Ну что там Фабрицио скажет?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ oldrussian (раскрыть)
сегодня в 18:46
Эти люди просто завидуют им, вот и пишут всякие гадости.
oldrussian
oldrussian
сегодня в 18:38
Ну, братцы, перестаньте, наконец, судить с позиций РПЛ. Там другие деньги, и те, кто их в это зрелище вкладывает, хочет от своего вложения больше драйва. Можно только пожелать им успеха, ибо мы, зрители от этого имеем больше положительных эмоций.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 18:34
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 17:42
    Значит скоро начнут обрабатывать.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    сегодня в 15:42
    Мне кажется, только самые преданные поклонники Криштиану отличают один "Аль-" от другого, остальным все на одно лицо. Толку от перестановки, если азиатские кубки - товарищеские турниры, а чемпионство СА может порадовать лишь такого гурмана как Роналду, которому этот чемпионат кажется сильнее французского.
    Повесил бы уж бутсы на гвоздь, перестал бы и себя мучить, и испытывать за него испанский стыд другим. Ты много заработал, удели время семье, время, в отличие от денег, не вернуть.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 15:38
    А могут и не купить, с фразой Аля у нас отмена)))
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 15:33
    Один Аль хочет перекупить Роналду у другого Аля.)
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 15:30
    Интересно будет посмотреть на Роналду в Аль-Хиляле.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 15:21
    Под Митровичем сидеть будет на лавке))
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     