«Аль-Хиляль» хочет подписать Роналду перед КЧМ-2025

Будущее Криштиану Роналду является обсуждаемой темой, ведь действующий контракт игрока с «Аль-Насром» рассчитан до конца текущего сезона.
Подписать Роналду хочет другой клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль». В этом клубе у Криштиану будет больше шансов бороться за трофеи, в отличие от «Аль-Насра».
Ещё одним аргументом может стать участие «Аль-Хиляля» в клубном чемпионате мира. ФИФА ранее объявила о специальном трансферном окне, которое будет открыто перед клубным чемпионатом мира в начале июня 2025 года.
«Аль-Хиляль» рассчитывает подписать Роналду именно в этот период. В клубе хотят, чтобы Криштиану заменил Неймара, чей контракт летом истекает.
Повесил бы уж бутсы на гвоздь, перестал бы и себя мучить, и испытывать за него испанский стыд другим. Ты много заработал, удели время семье, время, в отличие от денег, не вернуть.
Повесил бы уж бутсы на гвоздь, перестал бы и себя мучить, и испытывать за него испанский стыд другим. Ты много заработал, удели время семье, время, в отличие от денег, не вернуть.