«Аль-Хиляль» хочет подписать Роналду перед КЧМ-2025

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сегодня, 15:20

Будущее является обсуждаемой темой, ведь действующий контракт игрока с «Аль-Насром» рассчитан до конца текущего сезона.

Подписать Роналду хочет другой клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль». В этом клубе у Криштиану будет больше шансов бороться за трофеи, в отличие от «Аль-Насра».

Ещё одним аргументом может стать участие «Аль-Хиляля» в клубном чемпионате мира. ФИФА ранее объявила о специальном трансферном окне, которое будет открыто перед клубным чемпионатом мира в начале июня 2025 года.

«Аль-Хиляль» рассчитывает подписать Роналду именно в этот период. В клубе хотят, чтобы Криштиану заменил , чей контракт летом истекает.