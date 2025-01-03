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«Жирона» хочет подписать защитника «Барселоны» за 10 млн евро

сегодня, 15:18

«Жирона» хочет подписать в ближайшие дни защитника «Барселоны» Эрика Гарсию за 10 миллионов евро. Главный тренер «жиронцев» Мичел настаивает на возвращении игрока.

«Барселона» согласна обсудить данную сделку после того, как разберётся с регистрацией нападающих Даниэля Ольмо и Пау Виктора.

Напомним, контракт Гарсии с «Барселоной» действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник сыграл 11 матчей в Ла Лиге (ассист) и 2 матча в Лиге чемпионов (красная карточка). Портал Transfermarkt оценивает испанца в 18 миллионов евро.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:43
Хороший вариант для Жироны
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:24
Хороший защитник,надо брать.
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