«Жирона» хочет подписать защитника «Барселоны» за 10 млн евро

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сегодня, 15:18

«Жирона» хочет подписать в ближайшие дни защитника «Барселоны» за 10 миллионов евро. Главный тренер «жиронцев» Мичел настаивает на возвращении игрока.

«Барселона» согласна обсудить данную сделку после того, как разберётся с регистрацией нападающих Даниэля Ольмо и Пау Виктора.

Напомним, контракт Гарсии с «Барселоной» действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник сыграл 11 матчей в Ла Лиге (ассист) и 2 матча в Лиге чемпионов (красная карточка). Портал Transfermarkt оценивает испанца в 18 миллионов евро.