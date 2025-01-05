Дркушич досрочно вернётся в «Зенит» из «Црвены Звезды»

Защитник «Црвены Звезды» Ванья Дркушич вернется в «Зенит» зимой.
По данным источника, 25-летний футболист присоединится к российскому клубу после матчей сербской команды в общем этапе Лиги чемпионов.
21 января «Црвена Звезда» сыграет с ПСВ, а 29 января — с «Янг Бойз».
Арендное соглашение «Зенита» с «Црвеной Звездой» по Дркушичу рассчитано до конца текущего сезона. Контракт защитника с петербургским клубом действует до июня 2029 года.
Дркушич на контракте с Зенитом. Кейрос и Ренан тоже. Они уже в составе Зенита. Команда РПЛ может использовать 13 легионеров. 8 в поле и 5 в запасе. В Зените сейчас 11 легионеров. Продадут Артура останется 10. Даже если вернутся трое, будет 13. Так что лимит останется прежним. Не надо волноваться.)
Дркушич на контракте с Зенитом. Кейрос и Ренан тоже. Они уже в составе Зенита. Команда РПЛ может использовать 13 легионеров. 8 в поле и 5 в запасе. В Зените сейчас 11 легионеров. Продадут Артура останется 10. Даже если вернутся трое, будет 13. Так что лимит останется прежним. Не надо волноваться.)