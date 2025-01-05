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Дркушич досрочно вернётся в «Зенит» из «Црвены Звезды»

сегодня, 18:49

Защитник «Црвены Звезды» Ванья Дркушич вернется в «Зенит» зимой.

По данным источника, 25-летний футболист присоединится к российскому клубу после матчей сербской команды в общем этапе Лиги чемпионов.

21 января «Црвена Звезда» сыграет с ПСВ, а 29 января — с «Янг Бойз».

Арендное соглашение «Зенита» с «Црвеной Звездой» по Дркушичу рассчитано до конца текущего сезона. Контракт защитника с петербургским клубом действует до июня 2029 года.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 19:49
ANATOLY KANDAUROV
Дркушич на контракте с Зенитом. Кейрос и Ренан тоже. Они уже в составе Зенита. Команда РПЛ может использовать 13 легионеров. 8 в поле и 5 в запасе. В Зените сейчас 11 легионеров. Продадут Артура останется 10. Даже если вернутся трое, будет 13. Так что лимит останется прежним. Не надо волноваться.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:04
Еще один легионер в состав. А потом Ду Кейрос и Ренан вернутся. Самое время вводить лимит 16+1.
Гость
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