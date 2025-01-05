Дркушич досрочно вернётся в «Зенит» из «Црвены Звезды»

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сегодня, 18:49

Защитник «Црвены Звезды» вернется в «Зенит» зимой.

По данным источника, 25-летний футболист присоединится к российскому клубу после матчей сербской команды в общем этапе Лиги чемпионов.

21 января «Црвена Звезда» сыграет с ПСВ , а 29 января — с «Янг Бойз».

Арендное соглашение «Зенита» с «Црвеной Звездой» по Дркушичу рассчитано до конца текущего сезона. Контракт защитника с петербургским клубом действует до июня 2029 года.