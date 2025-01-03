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Артета: «„Арсенал“ был лучшей командой АПЛ в прошлом сезоне»

сегодня, 20:16

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал «канониров» лучшим клубов в прошлом сезоне АПЛ.

Мы, как «Арсенал», в прошлом году были лучшей командой в лиге, побили множество рекордов и до сих пор не выиграли ни одного крупного трофея.

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Все комментарии
3h79s37e6ruy
3h79s37e6ruy
сегодня в 21:59
Микель сам себя успокаивает,пора трофе зарабатывать
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:16
Лучшие клубы выигрывают трофеи.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 20:52
Но почему-то АПЛ выиграл Манчестер Сити!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 20:46
"Арсенал" был лучше всех по игре, возможно. Но не по результатам, к сожалению.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:34
в прошлом сезоне лучший был МанСити.
Артета много чего может говорит. Тен Хаг тоже свое говорил.
allemz
allemz ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 20:26
Арсенал и реально был хорош, правда в отличие от прошлого сезона конкуренты сильнее стали, будем пока наблюдать за Артетой, в этом сезоне ещё и ЛЧ, если покажет стабильность на дистанции, под него потратятся хорошенько
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:23, ред.
Не выиграли ни одного Трофея. Мне кажется это ключевое в его речи
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