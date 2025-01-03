Артета: «„Арсенал“ был лучшей командой АПЛ в прошлом сезоне»

Главный тренер «Арсенала» назвал «канониров» лучшим клубов в прошлом сезоне АПЛ .

Мы, как «Арсенал», в прошлом году были лучшей командой в лиге, побили множество рекордов и до сих пор не выиграли ни одного крупного трофея.