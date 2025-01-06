Ольмо останется в «Барселоне», несмотря на то, что его не зарегистрировали

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сегодня, 08:58

Полузащитник не покинет «Барселону».

Несмотря на то, что каталонскому клубу не удалось зарегистрировать Ольмо, он не желает слушать предложения от других команд. Футболист просто хочет остаться в стане «сине-гранатовых».