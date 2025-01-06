Ольмо останется в «Барселоне», несмотря на то, что его не зарегистрировали

Полузащитник Даниэль Ольмо не покинет «Барселону».
Несмотря на то, что каталонскому клубу не удалось зарегистрировать Ольмо, он не желает слушать предложения от других команд. Футболист просто хочет остаться в стане «сине-гранатовых».
Полузащитник Даниэль Ольмо не покинет «Барселону».
Несмотря на то, что каталонскому клубу не удалось зарегистрировать Ольмо, он не желает слушать предложения от других команд. Футболист просто хочет остаться в стане «сине-гранатовых».
дурака будет валять( за какие то деньги всё таки) в Барсе, она ж
богатая у нас ???!!!
дурака будет валять( за какие то деньги всё таки) в Барсе, она ж
богатая у нас ???!!!