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Ольмо останется в «Барселоне», несмотря на то, что его не зарегистрировали

сегодня, 08:58

Полузащитник Даниэль Ольмо не покинет «Барселону».

Несмотря на то, что каталонскому клубу не удалось зарегистрировать Ольмо, он не желает слушать предложения от других команд. Футболист просто хочет остаться в стане «сине-гранатовых».

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Del_Rio (раскрыть)
сегодня в 11:20
Вряд ли? Эти источники-ноунеймы только и делают, что пишут отсебятину, приписывая клубам/игрокам всякую чушь, лишь бы хоть как-то привлечь внимание зевак и поднять себе просмотры.
Del_Rio
Del_Rio ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 11:13
Вряд ли источник просто так это написал.
galem72
galem72 ответ Del_Rio (раскрыть)
сегодня в 11:10
Это предложил источник, а не Милан.
Del_Rio
Del_Rio
сегодня в 10:20
Странно, Милан же нормальные условия предложил. Полгода в аренде и обратно в Барсу.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:57
...А давайте теперь считать, ну к примеру сколько дней Ольмо
дурака будет валять( за какие то деньги всё таки) в Барсе, она ж
богатая у нас ???!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 09:57
Ущерб в игровом плане! А вот в деньгах думаю не потеряет!Иначе зачем ему оставаться
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:31
Благородно... в ущерб себе... странное решение...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:28
Интересно получается - а ведь у Ольмо огромная зарплата... За что он будет её получать, за то, что добросовестно выполняет тренировочную работу? А ведь Барселоне впору экономить, а не швырять деньги на ветер... Глупейшая ситуация.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:00
Каждый день читаем про Ольмо, а толком ниче не меняется. Посмотрим чем все же это закончится
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