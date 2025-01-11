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«Барселона» установила цену за Араухо

вчера, 19:12

«Барселона» открыта к продаже уругвайского защитника Рональда Араухо, однако потребует за него 60-70 млн евро.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» отклонили первое предложение «Ювентуса» по Араухо в размере 35 миллионов евро.

За уругвайским футболистом также следит «Арсенал». Лондонцы могут сделать предложение в ближайшие дни.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:04
Раз установили вменяемую цену, то предложения не задержатся, цз нынче в цене, рпввда обкатку АПЛ ещё не прошел
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:55
60-70 млн евро за игрока, который после тяжёлой травмы, который ещё непонятно заиграет или нет? А не много ли хотят каталонцы? Другие клубы тоже ведь понимают, что Барселона в вынужденном положении, что с ними можно поторговаться. Барселона конечно же сама виновата. Нарушили правила, пусть теперь расплачиваются?!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:47, ред.
По мне так глупое решение Барселоны.
Араухо хороший защитник, с внушительными техническими и физическими данными. Такой "столб" должен быть в любой топ команде ( Рюдигер, Ван Дейк, Гвардиол, Упамекано...) Защита без таких игроков, при розыгрыше стандартов и навесов в штрафную, всегда будет неполноценной.
yrsuzqjmp22u
yrsuzqjmp22u
вчера в 20:51
Цена выглядит довольно высокой, но если учесть потенциал Араухо и его возраст, то это может быть оправданным вложением для клуба, который готов заплатить.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:35
Зная положение барсы можно делить на 3/2
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 19:22
Начинается грандиозная распродажа Барселоны . Начало за Араухо , кто следующий ?
Vea
Vea
вчера в 19:13, ред.
Вы серьёзно? Он после травмы. И напомню, что благодаря этому игроку Барса вылетела из ЛЧ.
Гость
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