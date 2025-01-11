«Барселона» установила цену за Араухо

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вчера, 19:12

«Барселона» открыта к продаже уругвайского защитника , однако потребует за него 60-70 млн евро.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» отклонили первое предложение «Ювентуса» по Араухо в размере 35 миллионов евро.

За уругвайским футболистом также следит «Арсенал». Лондонцы могут сделать предложение в ближайшие дни.