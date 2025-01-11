«Барселона» установила цену за Араухо

«Барселона» открыта к продаже уругвайского защитника Рональда Араухо, однако потребует за него 60-70 млн евро.
Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» отклонили первое предложение «Ювентуса» по Араухо в размере 35 миллионов евро.
За уругвайским футболистом также следит «Арсенал». Лондонцы могут сделать предложение в ближайшие дни.
Араухо хороший защитник, с внушительными техническими и физическими данными. Такой "столб" должен быть в любой топ команде ( Рюдигер, Ван Дейк, Гвардиол, Упамекано...) Защита без таких игроков, при розыгрыше стандартов и навесов в штрафную, всегда будет неполноценной.
Араухо хороший защитник, с внушительными техническими и физическими данными. Такой "столб" должен быть в любой топ команде ( Рюдигер, Ван Дейк, Гвардиол, Упамекано...) Защита без таких игроков, при розыгрыше стандартов и навесов в штрафную, всегда будет неполноценной.