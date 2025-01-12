«Краснодар» готовит ключевой обмен зимы в РПЛ. «Горожанам» понадобились чемпионские аргументы

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вчера, 16:01

Прекрасно знают футболиста атаки.

Солари давно ждал трансфера в РПЛ

Как и Барко, Пабло Солари не считают готовым к игре в основе «Интера» или «Атлетико». Такие футболисты, как 23-летний аргентинец из «Ривер Плейт», являются спасительными вариантами для скаутов РПЛ . Поскольку много отказов, то круг сильных талантов сужается. «Краснодар» давно ведёт переговоры с Солари, что подтверждают аргентинские журналисты и агент футболиста. Но правый крайний форвард, который появлялся слева и в центре атаки, раньше не попал к «горожанам» из-за ценника.

Представители «Ривер Плейт» запрашивали за футболиста 25 млн евро. Безумная стоимость, когда рынок оценивает игрока в 7 миллионов. Даже когда «Спартак» услышал, что сделают скидку до 15 миллионов евро, то отказались от Солари. А «Краснодару» нужны сильные вингеры, это одна из проблемных позиций у Мусаева. Хотя тридцатилетний бразилец Виктор Са приносил пользу в отдельных матчах, даже опытному игроку не хватает класса. А Батчи, Мозес и Олусегун не сильнее Са.

Теперь «Краснодару» повезло дважды. Для начала Солари не совершил прорыв. «Ривер Плейт» был чемпионом в 2023-м году, но теперь откатились в таблице. Также не вышли в финал Кубка Либертадорес. Гальярдо вернулся из Саудовской Аравии, но прямо как Солари. Тренеру не поверили в «Барселоне», а Пабло могут отпустить в «Краснодар». Ведь есть вторая причина для сделки. Колумбийский опорник Кастаньо, хотя был дорогим новичком «горожан», не закрепился в основе «Краснодара».

Кевин не прочь попробовать силы в составе легендарных «миллионеров». «Ривер Плейт» не проиграет, если «Краснодар» выдаст 15 миллионов евро, но включит в сделку Кастаньо. Поскольку есть Черников и Ленини, то в опорной зоне хватит людей. Особенно с учётом, что Сперцян не спешит уезжать из «Краснодара» зимой и может остаться ради чемпионских туров в родном клубе. Кастаньо слишком сильный для скамейки. Колумбийцу вредит время в запасе, ведь Кевин хочет играть за сборную.

Пабло сырой и одарённый футболист

Девять голов и три ассиста в 32 матчах чемпионата Аргентины позволили Солари заинтересовать клубы РПЛ . А когда агент говорит, что могут прийти представители АПЛ , то есть сомнения. Если бы Пабло считали готовым к выступлениям в элитных лигах, то «Спартак» и «Краснодар» получили бы категорический отказ. Солари не откажется от судьбы Барко, который после «Ривер Плейт» раскрылся в «Спартаке». Теперь Эсекьель точно интересует команды в топ-5. За полгода добился прогресса и внимания скаутов.

Солари ждёт своей очереди. Он из футбольной семьи. Папа Виктор не стал выдающимся мастером, а три брата – Сантьяго, Матео и Хуан, тоже играют в футбол. Вряд ли имеют отношение к Сантьяго Солари, бывшему игроку «Ривер Плейт» и «Реала». Новые Солари родом из центра Аргентины. Пабло играл за чилийский клуб «Коло-Коло», а затем перебрался в «Ривер Плейт». В Буэнос-Айресе демонстрировал самоотдачу. Пишут, что пару раз выходил в центре защиты, но мера была вынужденной. Это вингер.

Правша Солари реализует очевидные выходы на ворота, коих хватает в чемпионате Аргентины. Но понимаем, почему Пабло не оценивают в 50 миллионов евро. Солари тратит время на развороты при приёме мяча, хотя играет правой ногой на правом фланге. У него есть чувство позиции на полуфланге, но аналитики отмечают проблемы с верховыми подачами. А Мусаеву нужен игрок, который сможет попасть мячом в голову лучшему футболисту первой части сезона в «Краснодаре» Джону Кордобе.

Порой Солари выпадает и редко видится с мячом. Зато техничный, быстро расстаётся со спортивным снарядом. Пригодится «Краснодару» в чистой атаке на пространстве. Но как обстоят дела с решениями под давлением и при низком блоке оппонента? Также не факт, что Пабло идеально прессингует высоко, как любят «горожане». В агрессивности надо прибавлять. Пока Солари на перекрёстке. Пойдёт в нужном направлении – будет развиваться в сторону Альвареса. Свернёт не туда – будет аналог экс-игрока «Зенита» Ригони.

Мусаеву срочно нужны крутые вингеры

Ничьи на старте сезона подчеркивают, что часто «Краснодару» не хватало одного точного удара. Неудачи в концовке года напоминают, почему «горожане» не стали чемпионом прошлой весной. Мусаеву нужны квалифицированные новички. Если сложно заманить в команду с Кордобой и Сперцяном зрелых мастеров, ведь многих перехватят клубы из Москвы и «Зенит», то надо искать недооценённого. За Солари придётся переплатить, но здесь ставка в стиле Угальде и Барко, которые стали лидерами «Спартака».

Главный тренер «Краснодара» может поработать с Кривцовым и Козловым зимой, если они не попросят об арендах. Смолову надо собраться, чтобы страховать Кордобу выходами на замену. Или становиться напарником Джона, когда придётся надавить на соперника в схеме «4-4-2» в концовке игры. Но такие парни, как Солари, в случае хорошего настроения могут сразу принести пользу в РПЛ . В прошлом сезоне Гарре, ещё один атакующий аргентинец, забил 9 голов и сделал 3 ассиста в составе «Крыльев Советов».

У Солари похожая статистика в Аргентине, только матчей сыграл больше. Гарре не удержался на пике формы. В Пабло тоже сомневаются. Но если ведут давно, то прекрасно знают не только о футбольных характеристиках. Парень из семьи вингеров. Все четыре брата могут играть на правом фланге в атаке. Солари может принести пользу «Краснодару». Знает Барко, чтобы тот рассказал о стиле РПЛ . В «Ривер Плейт» играет Краневиттер, бывший хавбек «Зенита». Солари прекрасно осведомлён обо всех подводных камнях.

Точно хотел дорасти до чемпионата Испании или Англии. Но пока у парня достаточно минусов, чтобы повезло «Краснодару». Помним, какие надежды в клубе связывали с Кастаньо. Думали, что колумбиец сможет стать чемпионским фактором. Просчитались, Кевин морально не готов быть лидером «горожан». По номиналу это хороший опорник. Но бывает, что чемпионат и футболист совсем не совпадают по стилю. А вот Солари классический вингер, ему проще. Раскроется в «Краснодаре» – пойдёт дальше.