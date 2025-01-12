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«Торино» не против продажи Илича в «Спартак»

вчера, 21:08

Полузащитник «Торино» Иван Илич готов перейти в «Спартак».

В осуществлении перехода может помочь агент Братислав Ристич, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

С самим футболистом разговаривал ассистент Станковича Ненад Сакич, знакомый Иличу по работе в молодёжной сборной Сербии.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:23
Спартак собрать не удаётся, соберём Цервену Звезду в Москве. Сербский тренер хочет себе сербский костяк. Не нравится мне курс и направление движения нынешнего Спартака, но что ещё делать когда в стране не воспитывают игроков с характером давно.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 12:03
Футбол футболом, но на пенсии хочется вкусно кушать и красиво жить
2yvk7gawupsv
2yvk7gawupsv
сегодня в 04:55
Похоже игрок решил отдохнуть в России за хороший гонорар.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:43
Главное, чтобы Илич был не против. Если он не хочет играть в РПЛ,
но согласится только ради больших денег перейти в "Спартак",
то такой игрок не нужен.
derrik2000
derrik2000 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 00:17
Тогда понятно, почему Торино согласен.
Igo0rek
Igo0rek ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:02
Да потому что он больше лечится, чем играет
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:19
Странная ситуация в зенит не пошел , а в спартак вроде согласен...???
матос
матос
вчера в 22:32
А не лучше ли купить россиянина в опорку из Ростова? Глебова имею ввиду , давно парень перерос свой клуб.
протон
протон
вчера в 21:58
Я думал, что Ненад Сакич — это одна из установок Станковича перед матчами
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:57
А вот ЭТО уже интересно...
Если уж такой Илич распрекрасный, то почему Торино как-то сразу и "не против"???
Примерную цену в прессе уже озвучили.
Не так и дорого для "распрекрасного игрока"...
Как говорил Иван Васильевич Бунша "князю" Милославскому, "меня терзают смутные сомнения"...
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:57
Интересная ситуация с игроком... Крепостной?
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:49
- Ну вот опять, бляха - муха! И здесь всё по блату!!!
112910415
112910415
вчера в 21:48
если разумные деньги ...
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:47
А Иличу это надо?????.... тем более ехать в Россию
lotsman
lotsman
вчера в 21:46
Торино не против, только сам Илич не хочет.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:31
Интересно, сколько Торино запросит за трансфер Илича? Спартаку не стоит переплачивать за игрока, с которым готовы расстаться. Может лучше поездить по России в поисках перспективных молодых футболистов? Почему тот же Лобановский, работая в Динамо Киев, мог найти во второй лиге никому неизвестных игроков и довести их до уровня Сборной СССР? Почему сейчас так даже не пробуют делать?
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:20
Похоже на Ваню кроме КБ спроса то нет))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:10
Кто же откажется от денег?)
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