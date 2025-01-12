«Торино» не против продажи Илича в «Спартак»

Полузащитник «Торино» Иван Илич готов перейти в «Спартак».
В осуществлении перехода может помочь агент Братислав Ристич, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
С самим футболистом разговаривал ассистент Станковича Ненад Сакич, знакомый Иличу по работе в молодёжной сборной Сербии.
Если уж такой Илич распрекрасный, то почему Торино как-то сразу и "не против"???
Примерную цену в прессе уже озвучили.
Не так и дорого для "распрекрасного игрока"...
Как говорил Иван Васильевич Бунша "князю" Милославскому, "меня терзают смутные сомнения"...
Если уж такой Илич распрекрасный, то почему Торино как-то сразу и "не против"???
Примерную цену в прессе уже озвучили.
Не так и дорого для "распрекрасного игрока"...
Как говорил Иван Васильевич Бунша "князю" Милославскому, "меня терзают смутные сомнения"...