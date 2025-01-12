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«Енисей» ведёт переговоры с чемпионом Белоруссии

вчера, 15:17

«Енисей» ведёт переговоры с полузащитником Игорем Школиком. Игрок в составе минского «Динамо» стал чемпионом Белоруссии, но покинул команду по истечении срока контракта. За минчан 24-летний центральный полузащитник сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и голевой передачей.

Также «Енисей» взял на просмотр защитника Бруно Пирри. 32-летний бразилец в июле 2023 года покинул «Луго» и с тех пор находится без команды.

Напомним, после первой части сезона «Енисей» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:09
Хорошее усиление для Енисея!
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:48
Могут брать кого угодно.... максимум по сезону 7 место.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:22
В РПЛ им рано, стадион ещё не построили...
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