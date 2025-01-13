«Спартаку» интересен игрок, отказавший «Зениту». Станкович обожает ставить на знакомых футболистов

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сегодня, 18:09

Спорная тактика сербского тренера.

Не все старые знакомые Деяна усилят «Спартак»

Барко и Угальде не были знакомы тренеру. И Станкович пережил много приятных мгновений благодаря их игре в атаке «Спартака». А вот старый знакомый Маркиньос разбегался лишь к концу года. И бывший игрок «Ференцвароша», где раньше работал Станкович, не являлся первым номером в списке скаутов и спортивного директора. Сейчас бразилец задумался о своем будущем. Маркиньоса подписали, поскольку вингер Актюркоглу выбрал «Бенфику», когда не получил самую высокую зарплату в клубе РПЛ .

Турок заиграл в Португалии, а вот крайние форварды Маркиньос и Бонгонда не всегда радовали Станковича победными ударами. Также ошибался в центре обороны Абена. Суринамский великан знаком Деяну по работе в Венгрии. Но вряд ли опытный защитник будет в основе, ведь есть Дуарте и Бабич. Плюс Литвинов и Чернов на подхвате. «Спартаку» после приглашения нового спортивного директора – опытного испанца Кахигао, надо развернуться на рынке. Будут игроки, которые покинут команду.

А рядом переговоры с новичками. Станкович обозначил цели. Сербу нужны футболисты позиций, которые Деян занимал сам. Мог помочь в атаке «Интера», для таких целей появился недешевый новичок Барко. Эсекьель заиграл и стал лидером в центре поля с креном влево. Но также Станкович умел отбирать мяч. Отличался умными передачами из глубины. Вот тут проблема, так как Умяров и Пруцев играют короткими пасами. Не всегда грамотно контролируют игру «Спартака», из-за чего теряли очки.

Также ни молодые хавбеки, ни более опытные Мартинс и Зобнин не гарантируют неприкосновенность Максименко при контратаках. У хавбеков «Спартака» нет мастерства отборов, которое нужно для чемпионской борьбы. Поискам опорника много лет. В надежде найти правильного центрального хавбека Станкович обратился к старым знакомым. Серба представляет агент Братислав Ристич. У него мало клиентов. Лишь два брата Илича, а также ещё один хавбек низкого уровня. Агент решил заработать?

У талантливого Илича есть проблемы с формой

Иван Илич давно подумывал покинуть «Торино». Прошлым летом «Зенит» рассчитывал на этого футболиста. Молодой полузащитник должен был перейти в команду Семака за безумные 25 миллионов евро. Ему предлагали 5 миллионов евро в год зарплаты. Понятно, что тогда переживали из-за отношения Вендела и Клаудиньо к работе. Серб мог занять место рядом с Барриосом в центре поля. Но сделка сорвалась, команде из Санкт-Петербурга не понравилась позиция «Торино». Сам Илич тоже не самый скромный.

Ивану двадцать три года. Работал в молодежной сборной Сербии под руководством Ненада Сакича, который сейчас помогает Станковичу в «Спартаке». Одним словом, сербский бизнес. Агент и окружение Деяна убеждают игрока «Торино». Но есть проблема. Если в прошлом Илича представляли как таланта, который готов к прорыву, то после полугода в Серии А можно говорить о спаде игрока. Клуб из Турина не прочь избавиться от молодого футболиста, который далеко не всегда появляется в стартовом составе.

У младшего из братьев Иличей были травмы. Повреждал колено, но пропустил лишь четыре матча. Также маялся с мышцами. Сейчас Иван тоже в лазарете. Вряд ли проблемы со здоровьем серьезные, но это ещё одна причина для «Торино» скинуть игрока в «Спартак». Какой будет стоимость сделки? Рынок оценивает молодого хавбека в 18 млн евро. Смеем предположить, что за такие солидные деньги можно поискать крутого опорника в Южной Америке. Но если Станковичу нужен серб, никто не остановит.

Нестабильность «Торино», где после Юрича работает хорошо знакомый «красно-белым» Паоло Ваноли, тоже влияла на состояние Илича. Иван не может положиться на идеальную работу бывшего лидера ЦСКА – хорвата Влашича, и других напарников. А игра в пять защитников не помогает голкиперу Милинковичу-Савичу. «Торино» в четырех пунктах от зоны вылета. Не всегда рады ничьим так сильно, как после мировой в дерби с «Ювентусом». Хавбек Илич пока далек от идеальной формы, как и его команда.

«Спартак» полагается на вкус скаутов конкурентов

Защитник Бабич был по пути в московское «Динамо». Серб отказал соседям «Спартака», где считают Роберто Фернандеса более сильным центральным защитником. Зато в команде Станковича крепкий Бабич стал ключевым звеном. А Барко сам сказал, что мог перейти в «Зенит». Аргентинец не увидел рвения от представителей чемпионов на переговорах. Боялся повторить судьбу Артура и других новичков, выброшенных Семаком за борт корабля в Санкт-Петербурге. А в «Спартаке» рассчитывали на Барко в роли лидера команды.

Теперь могут подписать бывшую цель «Зенита» Илича. Не нравится лишь, что травмы повлияли на футболиста. Впрочем, Иван достаточно молодой, чтобы быстро оправиться и набрать форму под руководством тренера, который говорит на его родном языке. Видно желание Станковича окружить себя ребятами, которым сможет доверять. Но не всегда попадают в футболистов в правильной форме. Если «Торино» запросит у «Спартака» больше 20 миллионов евро, то трансфер Илича можно смело включать в список бессмысленных.

Сделка подразумевает серьезные расходы и снижает возможности по усилению других позиций. «Красно-белые» также рассматривали интересных аргентинцев, но не исключаем, что последовала серия отказов. Илич, который устал торчать в середине таблицы в Серии А, не хочет быть участником чемпионской погони «Спартака» за лидерами РПЛ ? Если Станкович пообещает ему, что в случае успеха не будет останавливать от возвращения в западные лиги, то Иван может согласиться. Но это дерзкий футболист с характером.