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Гвардиола на повышенных тонах поговорил с охотниками за автографами

вчера, 22:58

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на повышенных тонах поговорил с охотниками за автографами, которые просили подписать футболки и другие вещи возле его дома.

Отмечается, что эти люди хотели заработать денег, продавая вещи, подписанные испанцем. Специалист выразил недовольство их действиями и сказал следующее:

Не приходите больше, я не буду вам повторять, я знаю ваши лица. Идите в школу и учитесь, ребята. Вы молодые ребята, так что не будьте здесь, не тратьте время.

Хотите ли вы прожить свою жизнь, делая это? Честно, — добавил Гвардиола. Один из стоявших людей ответил: «Нет, я был шеф-поваром». Рулевой продолжил:

Учитесь лучше. О чём вы мечтаете? Скажите мне, что это такое?

После этого, как сообщается, Гвардиола отправился по своим делам. При этом во время монолога он всё-таки подписал некоторые вещи.

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 08:25
Люди без образования, что с них взять.
72n6d3egkze4
72n6d3egkze4
сегодня в 05:21
Нервный Пеп стал последнее время
ujq46dp9zj6z
ujq46dp9zj6z
сегодня в 05:02
Вот, лишил юных предпринимателей дохода.
UncleZack
UncleZack
сегодня в 01:26
Шарлатан расстался с женой,ему не до автографов для аферистов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:09
Обратная сторона успеха и славы)) надо надеть парик с длинными волосами, чтоб остаться неузнаваемым, Пеп))))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:32
Уже слышал об этом, там реально к дому приперлись цыгане и др. нелегалы, которым действительно нефиг делать, а не от любви к нему или к Сити. Может, повышать голос было не обязательно, но всё правильно сказал, и это не от подкошенной менталки
Igo0rek
Igo0rek ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:21
Никому не будет приятно, когда-то вторгается в личное пространство.
Incredulous
Incredulous
вчера в 23:12
Любовь к болельщикам по-Гвардиоловски
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