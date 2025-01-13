Гвардиола на повышенных тонах поговорил с охотниками за автографами

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вчера, 22:58

Главный тренер «Манчестер Сити» на повышенных тонах поговорил с охотниками за автографами, которые просили подписать футболки и другие вещи возле его дома.

Отмечается, что эти люди хотели заработать денег, продавая вещи, подписанные испанцем. Специалист выразил недовольство их действиями и сказал следующее:

Не приходите больше, я не буду вам повторять, я знаю ваши лица. Идите в школу и учитесь, ребята. Вы молодые ребята, так что не будьте здесь, не тратьте время.

Хотите ли вы прожить свою жизнь, делая это? Честно, — добавил Гвардиола. Один из стоявших людей ответил: «Нет, я был шеф-поваром». Рулевой продолжил:

Учитесь лучше. О чём вы мечтаете? Скажите мне, что это такое?

После этого, как сообщается, Гвардиола отправился по своим делам. При этом во время монолога он всё-таки подписал некоторые вещи.