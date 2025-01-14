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«Арсенал» предпримет попытку подписать Шешко

вчера, 14:11

Нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко может перейти в «Арсенал».

По данным источника, Шешко остаётся главной трансферной целью «канониров». Лондонский клуб попытается убедить форварда в переходе.

Однако пока неясно, согласится ли «Лейпциг» отпустить игрока в середине сезона.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:20
Скажу так, лично я хотел бы видет в атаке Исака или Дьёкереша, но именно сейчас подписать их очень сложно, т.к Исака Ньюкасл не отпустит, а Спортинг готов отпустить Дьекереше но не дешевле 80 млн £, а Арсенал скорее всего не будет сейчас столько отдавать за игрока.
Шешко летом отказался от переезда в Лондон, заявив,что лучше еще сезон проведет в Лейпциге, прежде чем сделает следующий шаг в карьере. Понятное дело, молодой амбициозный игрок не хотел иметь роль сменщика, а хотел постоянной игровой практики, а в Арсенале ему этого не гарантировали, вот и регили вернуться к переговорам летом....но сейчас, конкурентов для Шешко не осталось и место в основе свободно, так что вполне возможно, что стороны смогут договориться уже зимой!
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