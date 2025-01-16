«Аль-Хиляль» забил девять голов в ворота клуба «Аль-Фатех»

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вчера, 22:33

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Фатех» в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии (9:0).

Калиду Кулибали открыл счет на 20-й минуте, Ренан Лоди на 39-й удвоил преимущество команды. Маркос Леонардо на 45+6-й реализовал пенальти. Сергей Милинкович-Савич забил на 45+9-й. Маркос Леонардо вновь отметился на 54-й и 65-й. Абдулла Аль-Хамдан отличился на 89-й. На 90+5-й гол забил Малком, а итоговый счет на 90+8-й установил Файсал Аль-Абдулвахед (автогол).

После этого матча «Аль-Хиляль» лидирует (40 очков), «Аль-Фатех» замыкает таблицу (6 баллов).