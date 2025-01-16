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ГлавнаяНовостиПротоколыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

«Аль-Хиляль» забил девять голов в ворота клуба «Аль-Фатех»

вчера, 22:33
Аль-ХиляльЛоготип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)9 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-ФатехМатч завершен

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Фатех» в 15-м туре чемпионата Саудовской Аравии (9:0).

Калиду Кулибали открыл счет на 20-й минуте, Ренан Лоди на 39-й удвоил преимущество команды. Маркос Леонардо на 45+6-й реализовал пенальти. Сергей Милинкович-Савич забил на 45+9-й. Маркос Леонардо вновь отметился на 54-й и 65-й. Абдулла Аль-Хамдан отличился на 89-й. На 90+5-й гол забил Малком, а итоговый счет на 90+8-й установил Файсал Аль-Абдулвахед (автогол).

После этого матча «Аль-Хиляль» лидирует (40 очков), «Аль-Фатех» замыкает таблицу (6 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:06
Обычный дворовой футбол)
112910415
112910415
сегодня в 06:39
лидер и аутсайдер !
"они, если честно, не пара, не пара, не пара ..."
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:33
Восхищённые мастерством соперника , Аль-Фатех последний гол забили в свои ворота (контрольный, что б не мучится) ))) , либо , что бы позорной "баранки" (8-0) не было...)
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:05
А вы посмотрите бюджет этого клуба, и на позицию в ТТ, клуб не финансируют как те из 5 топовых. вот и результат друг
протон
протон
вчера в 23:20
Слабый клуб по меркам СА. Три игрока Марокко по 600 к самая высокая цена . Состав Хиляль впечатляет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:17
Судя по всему эта Лига на уровне нашей ПФЛ.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:03
Ни фига себе наколотили, просто жесть...
drug01
drug01
вчера в 22:54
Лидер сделал настоящий погром
Гость
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