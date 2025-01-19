«Тоттенхэм» уступил «Эвертону» в матче АПЛ

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вчера, 19:09

«Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура АПЛ (3:2).

На 13-й минуте нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин открыл счёт. На 30-й минуте форвард Илиман Ндиайе увеличил преимущество хозяев. На 45+7-й минуте защитник «Тоттенхэма» Арчи Грэй отправил мяч в свои ворота. На 77-й минуте отличился нападающий «шпор» Деян Кулусевски. На 90+2-й минуте второй мяч гостей отыграл Ришарлисон.

«Эвертон» идёт на 16-м месте (20 очков), «Тоттенхэм» занимает 15-е место (24 очка).