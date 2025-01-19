Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Тоттенхэм» уступил «Эвертону» в матче АПЛ

вчера, 19:09
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)3 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура АПЛ (3:2).

На 13-й минуте нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин открыл счёт. На 30-й минуте форвард Илиман Ндиайе увеличил преимущество хозяев. На 45+7-й минуте защитник «Тоттенхэма» Арчи Грэй отправил мяч в свои ворота. На 77-й минуте отличился нападающий «шпор» Деян Кулусевски. На 90+2-й минуте второй мяч гостей отыграл Ришарлисон.

«Эвертон» идёт на 16-м месте (20 очков), «Тоттенхэм» занимает 15-е место (24 очка).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Брайтон» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Вчера, 19:03
«Ноттингем Форест» выиграл у «Саутгемптона» в поединке АПЛ
Вчера, 19:01
ЦСКА обыграл АГМК из Узбекистана в контрольном матче
Вчера, 18:19
Гол Месси помог «Интер Майами» обыграть «Америку» в товарищеском матче
Вчера, 09:31
«Барселона» упустила победу над «Хетафе»
Вчера, 00:58
Гол Лукаку принёс «Наполи» победу над «Аталантой»
Вчера, 00:37
Сортировать
Все комментарии
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 02:10
Постекоглу не долго осталось рулит..
протон
протон
сегодня в 00:43
Я кажется понимаю, что происходит. Попадалось видео, где болельщиков шпор спрашивали - победа Арсенала или вылет Ттх из АПЛ? Трудно поверить, но большинство выбирало вылет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:33
в Этом сезоне МЮ и Шпоры движутся синхронно к ЧШ,хотя конечно есть команды послабее ,так что удержатся.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:32
Потеря Викарио оказалась трагичной. Может лучше что бы Фостер стоял,всё таки опыт есть,пусть конечно и не молод,
112910415
112910415
вчера в 19:43
схватка несчастных в подвале ...
матос
матос
вчера в 19:29
Мойес обыграл Постекоглу.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:26
Тоттенхэм поздно проснулся... Пока клуб из Лондона проявляет интерес к английскому пердиву. А что, еще несколько таких игр и ясно замаячит перспектива оказаться в Чемпионшипе. Они ещё не раз вспомнят Кейна - при нём хоть в европейских кубках играли...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:11
Так они уже соседи по таблице)
Результативно сегодня в АПЛ!))
drug01
drug01
вчера в 19:11
Совсем падает Тоттенхэм...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 