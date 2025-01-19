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«Брайтон» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

вчера, 19:03
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» в матче 22-го тура АПЛ (1:3).

На пятой минуте нападающий «Брайтона» Янкуба Минте открыл счёт. Ответный мяч «Манчестер Юнайтед» на 23-й минуте забил полузащитник Бруну Фернандеш, реализовав 11-метровый удар. На 60-й минуте форвард Каору Митома вывел гостей вперёд. Окончательный результат в игре на 76-й минуте установил Джоржиньо Руттер.

МЮ идёт на 13-м месте (26 очков), «Брайтон» занимает 9-е место (34 очка).

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18 января
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Все комментарии
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 02:11, ред.
Проблем как снежный ком в команде.. пора в чемпионшип, очищение нужно полное.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:18
Смотрел 2 тайм. Такое впечатление было, что не МЮ у себя дома играет, а Брайтон..
Migelito
Migelito
вчера в 21:03
Брайтон - это не Ливерпуль. На них настраиваться не надо.
a7hceke9pw23
a7hceke9pw23
вчера в 20:35
Не понимаю почему некоторые удивляются рядовой победой более классной команды?
За последние 7 матчей в АПЛ 6 раз побеждал Брайтон и всего 1 раз МЮ.
Причём Брайтон за это время побеждал уже с таким же счётом на выезде в 2023 году, а так же был разгром дома 4:0 в 2022 году.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:27
МЮ нужен нормальный голкипер,пусть не топовый,но стабильный. Онана допускает очень много привозов. Третий мяч - голевая передача,тот случай,когда лучше бы не шёл на перехват и угрозы не было бы.
Ну а что сам МЮ? Да ничего особенного,если бы не подарок от Вербруггена,который принял активное участие в пенальти,так коряво выкатив мяч из штрафной.
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:50
.....конечно пускай работает,начинаешь уже привыкать к постоянным переменам! Только вот насчёт удачи это не в МЮ, тут рубить надо,а не ловить!!! Может ему в библиотеку сходить?!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:41, ред.
А ведь сыграв вничью и обыграв Арсенал окрыленный МЮ совсем забыл о проблемах, а Аморима устраивал состав.
Все таки зря Аморим залез в такое болото. Часть критики которую заслужил Тен Хаг теперь обрушится на него.
Даже в чём-то становится жаль Аморима и то что ему нужно пережить.
lukarelli
lukarelli
вчера в 19:39
Верняк на Брайтон,Аморим лучший
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:33
Представляю, какое сейчас у Аморима поганое настроение... Да, тяжёлый багаж достался ему от Тен Хага. Он уже не помнит, что ещё совсем недавно были благополучный Спортинг и Солнечная Португалия. Нынче Аморим наблюдает проблемный Манчестер Юнайтед и сырую Англию.
allemz
allemz
вчера в 19:33
Аморим наконец привнес свежие идеи в игру команды))
AleS
AleS
вчера в 19:29
Какое же МЮ днище...
матос
матос
вчера в 19:27
с победой Брайтон , красавцы.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:25
Отличный димамичный матч. Брайтон был настроин на победу он и победил, правда во многом из-за ляпов Онаны...
Работы у Аморима много, удачи ему
shur
shur
вчера в 19:17
...мне было неэтично ставить проигрыш МЮ (в конкурсе прогнозов),
как чувствовал,что чудеса это раз в сто лет, чтобы какой то малыш
в безнадёге трёху положил в прошлой игре! Всё тоже существование
людей в форме МЮ на поле, с этими до боли "родными лицами" Горначо,Фернандыша,Йоро,Онаны...! Унизительный,противный спектакль !!! Чайки склевали,всё что смогли в МЮ,команду,болельщиков,Олд Траффорд!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:14, ред.
Аморим небось после Спортинга пребывает в полном а*уе. (facepalm)

C большим усилием я досидел до конца 1-го тайма..., на большее не хватило.
Брайтон, который ваще понятия о тактике не имеет, чудил по чёрному, киксуя и снабжая МЮ передачами на свои ворота. Красные дья...(язык не поворачивается) принимали эти подарки на гора, но забили лишь один раз с пеналя... И всё.
Чё было во 2-м тайме, остаётся только догадываться...
Antikrot
Antikrot
вчера в 19:08
С МЮ только Ливерпуль не умеет играть.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:08, ред.
Жаль нет Элиады, чтобы рассказать ему про бруну и других нунэймов
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:05, ред.
Почему до сих пор эта обезьяна на воротах? Ведь турок в кубке отлично сыграл
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:04
МЮ вернулся!!! Красавцы
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