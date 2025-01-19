«Брайтон» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» в матче 22-го тура АПЛ (1:3).
На пятой минуте нападающий «Брайтона» Янкуба Минте открыл счёт. Ответный мяч «Манчестер Юнайтед» на 23-й минуте забил полузащитник Бруну Фернандеш, реализовав 11-метровый удар. На 60-й минуте форвард Каору Митома вывел гостей вперёд. Окончательный результат в игре на 76-й минуте установил Джоржиньо Руттер.
МЮ идёт на 13-м месте (26 очков), «Брайтон» занимает 9-е место (34 очка).
C большим усилием я досидел до конца 1-го тайма..., на большее не хватило.
Брайтон, который ваще понятия о тактике не имеет, чудил по чёрному, киксуя и снабжая МЮ передачами на свои ворота. Красные дья...(язык не поворачивается) принимали эти подарки на гора, но забили лишь один раз с пеналя... И всё.
Чё было во 2-м тайме, остаётся только догадываться...
C большим усилием я досидел до конца 1-го тайма..., на большее не хватило.
Брайтон, который ваще понятия о тактике не имеет, чудил по чёрному, киксуя и снабжая МЮ передачами на свои ворота. Красные дья...(язык не поворачивается) принимали эти подарки на гора, но забили лишь один раз с пеналя... И всё.
Чё было во 2-м тайме, остаётся только догадываться...