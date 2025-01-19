«Брайтон» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

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вчера, 19:03

«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» в матче 22-го тура АПЛ (1:3).

На пятой минуте нападающий «Брайтона» Янкуба Минте открыл счёт. Ответный мяч «Манчестер Юнайтед» на 23-й минуте забил полузащитник Бруну Фернандеш, реализовав 11-метровый удар. На 60-й минуте форвард Каору Митома вывел гостей вперёд. Окончательный результат в игре на 76-й минуте установил Джоржиньо Руттер.