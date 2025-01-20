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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

«Тюмень» объявила о переходе полузащитника «Спартака» Виталия Шитова

вчера, 18:04

Футбольный клуб «Тюмень» объявил на своём официальном сайте о переходе атакующего полузащитника московского «Спартака» Виталия Шитова на правах аренды.

В «Тюмень» вернулся ещё один футболист, который был одним из лидеров команды в прошлом сезоне. Тогда Шитов провёл 32 матча, в которых отметился пятью голами (второй результат в команде) и тремя голевыми передачами. Признавался лучшим молодым игроком летне-осенней части сезона в Мелбет Первой лиге.

Летом 2024 года 21-летний Шитов на правах аренды перешёл из «Спартака» в «Торпедо», за который провёл семь игр и отметился двумя голами.

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Alex_67
Alex_67
вчера в 18:09
Вот куда Шитов пристроился
Гость
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