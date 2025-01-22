«Барселона» вырвала победу в матче с «Бенфикой», в поединке 9 голов

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сегодня, 01:01

«Бенфика» уступила «Барселоне» в 7-м туре Лиги чемпионов (4:5).

Эвангелос Павлидис вывел хозяев поля вперед на 2-й минуте, Роберт Левандовски на 13-й реализовал пенальти и сравнял счет. На 22-й Павлидис оформил дубль, а на 30-й забил «с точки», сделав хет-трик. Рафинья на 64-й сократил разрыв в счете, на 68-й Рональд Араухо забил за «орлов» (автогол), на 78-й Левандовски снова реализовал пенальти. На 87-й Эрик Гарсия вернул равенство на табло. Победный гол забил Рафинья на 90+7-й.

У «орлов» на 90+9-й красную карточку получил Артур Кабрал.

После этой игры «Бенфика» идет в средней части таблицы, «Барселоне» в верхней ее секции.