Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2024/2025

«Барселона» вырвала победу в матче с «Бенфикой», в поединке 9 голов

сегодня, 01:01
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)4 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Бенфика» уступила «Барселоне» в 7-м туре Лиги чемпионов (4:5).

Эвангелос Павлидис вывел хозяев поля вперед на 2-й минуте, Роберт Левандовски на 13-й реализовал пенальти и сравнял счет. На 22-й Павлидис оформил дубль, а на 30-й забил «с точки», сделав хет-трик. Рафинья на 64-й сократил разрыв в счете, на 68-й Рональд Араухо забил за «орлов» (автогол), на 78-й Левандовски снова реализовал пенальти. На 87-й Эрик Гарсия вернул равенство на табло. Победный гол забил Рафинья на 90+7-й.

У «орлов» на 90+9-й красную карточку получил Артур Кабрал.

После этой игры «Бенфика» идет в средней части таблицы, «Барселоне» в верхней ее секции.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клуб «Монако» минимально переиграл «Астон Виллу» в поединке Лиги чемпионов
Вчера, 22:43
«Аталанта» разгромила «Штурм» в матче Лиги чемпионов
Вчера, 22:39
«Галатасарай» и «Динамо» Киев сыграли вничью, в матче 6 голов
Вчера, 20:30
Роналду забил свой 919-й гол, это произошло в матче с клубом «Аль-Халедж»
Вчера, 19:59
«Зенит» сыграл вничью со сборной Иордании
Вчера, 19:41
«Реал» и «Наполи» в лидерах. Итоги тура топ-5 лиг
Вчера, 01:25
Сортировать
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:46, ред.
И почему я спать ушел после первого тайма?
Ну зато выспался, это всё-таки поважнее)))
Сегодня до конца посижу)
Барсу с победой, Щесны надо бы побить палками, да посильнее)
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:10
Феерический матч выдали команды. В итоге сумасшедшая развязка и волевая победа "Барсы". В защитных линиях каталонцам нужно наводить порядок.
И вратаря нужно надёжного искать, учитывая, что Тен Штаген выбыл на длительное время. Могли бы и проиграть из-за ошибок Щесны,
если бы не мастерство Рафиньи.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 08:46
МС, ПСЖ и Реал борятся за 24-ое место в итоговой турнирной таблице
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:37
Результативный получился матч,аж девять мячей !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:37
Накидали голов авоську, порадовали зрителей от души...
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 08:29, ред.
пенальдовский догнал пенальду
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 08:28
При счёте 1:0 я заснул, приснился чёткий сон, Бенфика - Барселона 1:1. Утром вижу 4:5 😀
Барселона камбэчит, это в любом случае войдёт в историю! Минусов у команды хватает, но и с характером всё нормально. Очень весело играет команда, даёт забивать и сами могут отгрузить пятёрку!

Макени судья, который не прощает никаких нарушений, за ним такое много замечал.
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 07:30
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 06:39, ред.
    Наверно, обидно, что Левандовски сравнялся с Роналду по голам с пенальти в ЛЧ)))
    Antikrot
    Antikrot ответ S.L.I.P. (раскрыть)
    сегодня в 06:31
    Что ещё за сочувствие по поводу дворовой перестрелки? Футбол это не хоккей.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 06:26
    Этот матч в золотой фонд европейского футбола!!! Огромная благодарность за фантастическое зрелище игрокам обоих команд. Бенфика, браво!!! Барселона, брависсимо!!!
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:26
    ..но невероятной Барселоне не нужно столько пропускать !
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 02:39, ред.
    ))) Так пишешь, как будто Барселона в матче была дном , а Бенфика рвала когти и всю дорогу доминировала. Португалы получили 3 халявы в дебюте: первый гол 17 летний ребенок упустил оппонента, потом Щенсны привез дважды, после чего Лиссабон на дурачка решил малой кровью - на чужом хрену в рай въехать. Поплатились за своё безволие и малодушие хозяева, а Барселона давила и гнула свою линию. Какой исход тебе ещё нужен ?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Dauletbek (раскрыть)
    сегодня в 01:52, ред.
    У Торреса есть свои прибамбасы, но он не танк. Хороший танк изматывает и/или разрывает защиту до непотребного состояния.
    allemz
    allemz
    сегодня в 01:50
    С Щесны всегда весело, стоит его лишь убрать из состава, как надобность в валидоле исчезнет.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 01:47
    Это может сделать Торрес...Ле-ван-ван-довски деревянный, статичный игрок...
    Dauletbek
    Dauletbek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:43
    Пенальти в ворота Барсы, 3 гол...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Dauletbek (раскрыть)
    сегодня в 01:40, ред.
    По Левандовски это ты зря. Поляк полезен, он постоянно стягивает на себя одного из крайних дефов, а Ямаль, Рафа, и даже "обнаглевший" защитник Кунде проскакивают в свободный коридор с завидной регулярностью (жаль Кунде сегодня не забил, когда выскочил под удар - мяч на ногу как следует не лёг). И это, кстати, касается не только сегодняшней игры, - у каталонцев этот фокус удается не единожды. Ну и 2 реализованных пеналя при такой погоде и давлении хозяев, с такой уверенностью - тоже мастерство недюжинное.

    P.S. И вообще. В этом сезоне у Барселоны вся атака зачётная.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:38
    Зачем люди в цирк билеты покупают? Пусть просто дома сидят и смотрят матчи с участием ВАРселоны. Там часто цирк бывает))
    Всякие Шапито, Сарагосы отдыхают))
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Dauletbek (раскрыть)
    сегодня в 01:36
    В смысле? Мы разные матчи смотрели? Если на Ямале он поставил пенальти, то в конце в ворота Барселоны был 100% пенальти.
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 01:36
    Слишком рано Бенфика поверила в победу...
    Trogl Troglovic
    Trogl Troglovic
    сегодня в 01:30
    Не завидую тем, кто этот матч пропустил. Такого шапито давно не было
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:24
    Барселона вырвала победу, точнее вырвали для Барселоны победу, не а первый раз такой цирк и победы Барселоны с душком
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:24, ред.
    Ты вообще за действиями арбитра смотрел, не ? Он уж за 15 минут до конца вообще не соображал куда, за что, и в какую сторону свистеть.

    P.S. Не ищи злой умысел там, где всё объяснимо глупостью.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:24
    Про пенальти в ворота Барсы не говоришь? Там вообще контакта с вратарем не было...
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 01:22, ред.
    Причём тут Реал? Как можно не ставить пенальти, если защитник прыгает на спину нападающего, который мог забить гол? И посмотри, какой пенальти поставил на симулянте-Ямале. Вот так Винисиуса почти каждый матч тянут руками. На нём же не ставят. Судья прямо повлиял на результат этого матча. Он украл 100% шанс одной команды вырвать победу, и подарил победу другой.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:18, ред.
    Не расстраивайся. Завтра в пользу Мадрида тоже свистнут..., и не раз. Мбаппе после Сельты не даст соврать.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 01:15
    Смотрел. Мерзостно - пакостная погода (ливень) не помешала, а может помогла проявить обеим командам завидную результативность. Качели ещё те. Отыграть два мяча и забить победный чего - то стОит, мне так кажется. Некоторые голы курьёзные, было даже весело, когда они забивались - пропускались, причём вратарями обеих команд. Штесны, конечно, надо увольнять по ст. КЗоТ королевства Испания в связи с профнепригодностью. Два мяча полностью на его совести. Не частично, а полностью. Артист.
    В общем, было весело.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:14
      Dauletbek
      Dauletbek
      сегодня в 01:14
      Флик упрямый. Убрал бы поляков вообще. Левандовски наверное только для пенальти держат на поле? Это могут пробить и другие.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       