«Барселона» вырвала победу в матче с «Бенфикой», в поединке 9 голов

«Бенфика» уступила «Барселоне» в 7-м туре Лиги чемпионов (4:5).
Эвангелос Павлидис вывел хозяев поля вперед на 2-й минуте, Роберт Левандовски на 13-й реализовал пенальти и сравнял счет. На 22-й Павлидис оформил дубль, а на 30-й забил «с точки», сделав хет-трик. Рафинья на 64-й сократил разрыв в счете, на 68-й Рональд Араухо забил за «орлов» (автогол), на 78-й Левандовски снова реализовал пенальти. На 87-й Эрик Гарсия вернул равенство на табло. Победный гол забил Рафинья на 90+7-й.
У «орлов» на 90+9-й красную карточку получил Артур Кабрал.
После этой игры «Бенфика» идет в средней части таблицы, «Барселоне» в верхней ее секции.
Барселона - браво, что тут скажешь. Камбэк в историю.
Бенфика - браво! Мастерства и опыта не хватило, но тому же Реалу бы брать пример - играешь низким блоком и в контраатаки бегаешь (а не эту схемохрень творишь, как в суперкубке). Молодцы огромные, но Барселона заслужила победу.
Пенальти, конечно, в обе стороны притянуты за уши. На Винисиусе в каждом матче можно таких по 5 ставить. Ну да ладно, нисколько не испортило впечатление.
Восторг от зрелища.
Барселона - браво, что тут скажешь. Камбэк в историю.
Бенфика - браво! Мастерства и опыта не хватило, но тому же Реалу бы брать пример - играешь низким блоком и в контраатаки бегаешь (а не эту схемохрень творишь, как в суперкубке). Молодцы огромные, но Барселона заслужила победу.
Пенальти, конечно, в обе стороны притянуты за уши. На Винисиусе в каждом матче можно таких по 5 ставить. Ну да ладно, нисколько не испортило впечатление.
Восторг от зрелища.
Вратари сегодня главные антигерои.
Можно похвалить Барсу за проявленный характер, давно такого не помню, чтобы они переворачивали столь неудачно складывающийся для себя матч. За это, молодцы.
Но 4 пропущенных гола.. серьёзный звоночек для команды. Надеюсь будет проведена работа над ошибками, удачи Барселоне в следующих играх и без травм!
Вратари сегодня главные антигерои.
Можно похвалить Барсу за проявленный характер, давно такого не помню, чтобы они переворачивали столь неудачно складывающийся для себя матч. За это, молодцы.
Но 4 пропущенных гола.. серьёзный звоночек для команды. Надеюсь будет проведена работа над ошибками, удачи Барселоне в следующих играх и без травм!
P.S. И вообще. В этом сезоне у Барселоны вся атака зачётная.
P.S. И вообще. В этом сезоне у Барселоны вся атака зачётная.