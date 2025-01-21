Клуб «Монако» минимально переиграл «Астон Виллу» в поединке Лиги чемпионов

Клуб «Монако» переиграл «Астон Виллу» в 7-м туре Лиги чемпионов (1:0).
Гол забил Вильфрид Синго на 8-й минуте.
Хавбек монегасков Александр Головин вышел на поле на 65-й минуте.
После этой игры «Монако» идет в средней части таблицы, «Астон Вилла» расположилась в верхней ее секции.
Хороший был выход по левому краю, два негра достали....., притормози и черный экспресс прошуршал бы дальше, переложи под правую и левый угол от вратаря просто открыт...
Нет... Маэстро зажмурился и лупанул в ногу защитника....х
Хороший был выход по левому краю, два негра достали....., притормози и черный экспресс прошуршал бы дальше, переложи под правую и левый угол от вратаря просто открыт...
Нет... Маэстро зажмурился и лупанул в ногу защитника....х
интересно будет, как Интер разберет автобус на запчасти.
интересно будет, как Интер разберет автобус на запчасти.
Ждём Барселону с Бенфикой...
Ждём Барселону с Бенфикой...