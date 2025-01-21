Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2024/2025

Клуб «Монако» минимально переиграл «Астон Виллу» в поединке Лиги чемпионов

вчера, 22:43
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Клуб «Монако» переиграл «Астон Виллу» в 7-м туре Лиги чемпионов (1:0).

Гол забил Вильфрид Синго на 8-й минуте.

Хавбек монегасков Александр Головин вышел на поле на 65-й минуте.

После этой игры «Монако» идет в средней части таблицы, «Астон Вилла» расположилась в верхней ее секции.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Аталанта» разгромила «Штурм» в матче Лиги чемпионов
Вчера, 22:39
«Галатасарай» и «Динамо» Киев сыграли вничью, в матче 6 голов
Вчера, 20:30
Роналду забил свой 919-й гол, это произошло в матче с клубом «Аль-Халедж»
Вчера, 19:59
«Зенит» сыграл вничью со сборной Иордании
Вчера, 19:41
«Реал» и «Наполи» в лидерах. Итоги тура топ-5 лиг
Вчера, 01:25
«Челси» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче чемпионата Англии
Вчера, 00:58
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:48
что-то с Виллой не то
v64z3x3pyw93
v64z3x3pyw93
сегодня в 04:46
Для Монако всё пока складывается хорошо, но далеко они вряд-ли пройдут
drug01
drug01
сегодня в 00:06
Трудная победа Монако!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:00
Головин не впечатляет...
Хороший был выход по левому краю, два негра достали....., притормози и черный экспресс прошуршал бы дальше, переложи под правую и левый угол от вратаря просто открыт...
Нет... Маэстро зажмурился и лупанул в ногу защитника....х
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:34
Ничего Монако не светит...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:27
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:15
Важные три очка для монегасков
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:59
впервые вижу автобус монегаски. и это приносит результат.
интересно будет, как Интер разберет автобус на запчасти.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:53
Слабая игра, слабые команды - матч не достоин как вывески, так и класса ЛЧ.
Ждём Барселону с Бенфикой...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:43
Монако с победой, были лучше, могли бы и побольше забить. А Вилла сегодня какая-то совсем не своя, видимо все силы с Арсеналом оставили.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 