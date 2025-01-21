Клуб «Монако» минимально переиграл «Астон Виллу» в поединке Лиги чемпионов

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вчера, 22:43

Клуб «Монако» переиграл «Астон Виллу» в 7-м туре Лиги чемпионов (1:0).

Гол забил Вильфрид Синго на 8-й минуте.

Хавбек монегасков Александр Головин вышел на поле на 65-й минуте.

После этой игры «Монако» идет в средней части таблицы, «Астон Вилла» расположилась в верхней ее секции.