В ЦСКА удивились объявлению о трансфере Мендеса в «Коло-Коло»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал объявление «Коло-Коло» о подписании полузащитника .

Права на игрока принадлежат ЦСКА . Ранее хавбек не явился в Турцию на сборы самарских «Крыльев Советов», которые арендовали его в сентябре 2024 года до конца сезона.

С удивлением увидели объявление о трансфере со стороны «Коло‑Коло». Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведём переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан — вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока.