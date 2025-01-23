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В ЦСКА удивились объявлению о трансфере Мендеса в «Коло-Коло»

вчера, 09:44

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал объявление «Коло-Коло» о подписании полузащитника Виктора Мендеса.

Права на игрока принадлежат ЦСКА. Ранее хавбек не явился в Турцию на сборы самарских «Крыльев Советов», которые арендовали его в сентябре 2024 года до конца сезона.

С удивлением увидели объявление о трансфере со стороны «Коло‑Коло». Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведём переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан — вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока.

Как только все формальности будут улажены, мы опубликуем подтверждение. Но на данный момент Виктор — игрок ПФК ЦСКА, находящийся в аренде в «Крыльях Советов».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:49
значит, дело почти решенное
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:52
Чилийские коллеги так уговаривают Коняшек побыстрее завершить сделку)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:51
Значит дело уже решенное. Пусть идет хоть в пепси-колу, хоть в колу-колу))
Гость
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