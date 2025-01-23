В ЦСКА удивились объявлению о трансфере Мендеса в «Коло-Коло»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал объявление «Коло-Коло» о подписании полузащитника Виктора Мендеса.
Права на игрока принадлежат ЦСКА. Ранее хавбек не явился в Турцию на сборы самарских «Крыльев Советов», которые арендовали его в сентябре 2024 года до конца сезона.
С удивлением увидели объявление о трансфере со стороны «Коло‑Коло». Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведём переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан — вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока.
Как только все формальности будут улажены, мы опубликуем подтверждение. Но на данный момент Виктор — игрок ПФК ЦСКА, находящийся в аренде в «Крыльях Советов».