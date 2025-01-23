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«Ман Сити» предложит 65 млн евро за Камбьязо

вчера, 19:35

По информации источника, «Ювентус» еще не получал официального предложения о трансфере защитника Андреа Камбьязо, но «Манчестер Сити» сделает его сегодня или завтра.

Ожидается, что «Ман Сити» предложит 65 миллионов евро за 24-летнего игрока. «Бьянконери» ответят, что оценивают его в 80 млн евро.

В 20 матчах Серии А в этом сезоне Камбьязо, играющий на обоих флангах защиты, забил 2 гола и получил 3 желтые карточки.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:15
Предложение сделают сегодня или завтра. Ожидается, что Сити предложит 65 млн.а Ювентус ответит, что оценивают за 80 млн...Автор, прям хороший сценарист, всё знает....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:46
так Пеп всегда хочет высококлассных защитников.
за любые деньги)))
хотя МС больше необходимо укрепит (и омолодит) центр поля.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:38
Еще один защитник?)) Уже даже не смешно...
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