«Ман Сити» предложит 65 млн евро за Камбьязо

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вчера, 19:35

По информации источника, «Ювентус» еще не получал официального предложения о трансфере защитника , но «Манчестер Сити» сделает его сегодня или завтра.

Ожидается, что «Ман Сити» предложит 65 миллионов евро за 24-летнего игрока. «Бьянконери» ответят, что оценивают его в 80 млн евро.

В 20 матчах Серии А в этом сезоне Камбьязо, играющий на обоих флангах защиты, забил 2 гола и получил 3 желтые карточки.