«Ман Сити» хочет купить ещё одного игрока после трат на 135 млн фунтов

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вчера, 19:08

«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения полузащитника до закрытия зимнего трансферного окна (3 февраля).

Этой зимой «Ман Сити» купил защитников (42 млн фунтов с учетом бонусов), (30 млн фунтов) и нападающего (59+4 млн).

Несмотря на траты, клуб из Манчестера оценивает варианты усиления полузащиты. «Горожане» интересуются из «Аталанты». Также «Ман Сити» хотел арендовать у «Ювентуса» без права выкупа, но «бьянконери» сразу отклонили это предложение.

Трансфер полузащитника может быть отложен до лета, если игра или в опорной зоне устроит «Ман Сити».