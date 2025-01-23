«Ман Сити» хочет купить ещё одного игрока после трат на 135 млн фунтов

«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения полузащитника до закрытия зимнего трансферного окна (3 февраля).
Этой зимой «Ман Сити» купил защитников Абдукодира Хусанова (42 млн фунтов с учетом бонусов), Витора Рейша (30 млн фунтов) и нападающего Омара Мармуша (59+4 млн).
Несмотря на траты, клуб из Манчестера оценивает варианты усиления полузащиты. «Горожане» интересуются Эдерсоном из «Аталанты». Также «Ман Сити» хотел арендовать Дугласа Луиса у «Ювентуса» без права выкупа, но «бьянконери» сразу отклонили это предложение.
Трансфер полузащитника может быть отложен до лета, если игра Джона Стоунза или Мануэля Аканджи в опорной зоне устроит «Ман Сити».
За 135 можно двоих игроков в центр взять))
А надеется на Стоунса и Аканжи в опорке я бы не стал
За 135 можно двоих игроков в центр взять))
А надеется на Стоунса и Аканжи в опорке я бы не стал