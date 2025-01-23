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«Ман Сити» хочет купить ещё одного игрока после трат на 135 млн фунтов

вчера, 19:08

«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения полузащитника до закрытия зимнего трансферного окна (3 февраля).

Этой зимой «Ман Сити» купил защитников Абдукодира Хусанова (42 млн фунтов с учетом бонусов), Витора Рейша (30 млн фунтов) и нападающего Омара Мармуша (59+4 млн).

Несмотря на траты, клуб из Манчестера оценивает варианты усиления полузащиты. «Горожане» интересуются Эдерсоном из «Аталанты». Также «Ман Сити» хотел арендовать Дугласа Луиса у «Ювентуса» без права выкупа, но «бьянконери» сразу отклонили это предложение.

Трансфер полузащитника может быть отложен до лета, если игра Джона Стоунза или Мануэля Аканджи в опорной зоне устроит «Ман Сити».

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Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 23:15, ред.
Эдерсона можно назвать "сердцем" нынешней Аталанты. При всем том великолепии талантливых игроков в линии нападения, именно бразилец дает составу сбалансированность. Да и навряд ли бергамаски отпустят ключевого исполнителя в середине сезона, который складывается вполне успешно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:11
Хозяева Манчестер Сити хотят дорогими покупками вернуть команду на вершину. Мне кажется, что быстро это у них не получится. Главная проблема это раздевалка, контроль над ней утратил не кто иной, как Гвардиола. А он остался на своём месте. Уж менять, так всех. Лично я сомневаюсь, что создание новой команды нужно поручать виновнику нынешнего кризиса.
sihafazatron
sihafazatron ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 19:36, ред.
Неверно прочитал) подумал за одного игрока 135))
Ну уж в разы получше Дновачича будет))
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:28, ред.
Это число не за Эдерсона, а за трёх, кого уже купили. Аталанта и половине ей рада будет) Вопрос нужен ли он команде.
Босс 5
Босс 5
вчера в 19:26
Еще лярд лысому дайте. А то у миллионеров, видите ли, мотивации нет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:11
Эдерсон не стоит 135 лямов, тогда откуда такие суммы?)
За 135 можно двоих игроков в центр взять))
А надеется на Стоунса и Аканжи в опорке я бы не стал
Гость
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