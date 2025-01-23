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«Сантос» намерен объявить о подписании контракта с Неймаром до конца января

вчера, 17:37

«Сантос» намерен объявить о подписании контракта с 32-летним нападающим Неймаром до конца нынешнего января. На текущий момент футболист является игроком «Аль-Хиляля».

По информации источника, бразильский клуб уже обговорил со своим экипировщиком необходимость подготовить значительное количество футболок с фамилией Неймара.

Подчёркивается, что трудовое соглашение бразильского клуба с Неймаром будет рассчитано до июня 2026 года.

Для того чтобы стать футболистом «Сантоса», нападающему нужно расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем».

Однако саудовский клуб хочет, чтобы Неймар отказался от $ 65 млн, причитающихся ему по контракту, рассчитанному до лета 2025 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:28
разве что ради футболок ...
Вещий
Вещий
вчера в 18:48
Неймар пресыщен деньгами. Сытые бразилы не играют. На карнавал да, сгоняет, но пыхтеть на поле за-спасибо это вряд ли. Если только набрать форму для последнего "танца" на ЧМ 26.... хотя танцы у него теперь только на вечеринках на вилле. С учетом потенциального состава Бразилии, он вообще на ЧМ не поедет .... но думаю что поедет, возьмут за былые заслуги + можно будет не плохо на футболках заработать и это наверняка последнее чем он будет полезен.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:56
Зачем Сантосу нужен 32-летний сбитый лётчик? Клуб хочет реанимировать карьеру бывшей надежды бразильского футбола, которого даже называли наследником славы Пеле. Неймар хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года и для этого намерен использовать возможности клуба, в котором играл сам Король Футбола.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:55
Раньше бразильцы любили футбол, теперь они любят деньги. Поэтому и сборная Бразилии сейчас, наверное, самая слабая за всю историю. Ни в одной линии, кроме, возможно, вратарской, нет игроков высшего класса.
А единственная нынешняя надежда - Винисиус - больше времени уделяет разговорам и обидам, чем игре. Если срочно не предпримут что-то на уровне своей федерации, могут скатиться в середняки, если уже ими не стали.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:53
Что значит отказаться? А в карты он тогда что проигрывать будет?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:47
Неймар еще хочет с саудитов 65 лямов)) ой молодэс))) это эже надо так разводить их))
Гость
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