«Сантос» намерен объявить о подписании контракта с Неймаром до конца января

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вчера, 17:37

«Сантос» намерен объявить о подписании контракта с 32-летним нападающим до конца нынешнего января. На текущий момент футболист является игроком «Аль-Хиляля».

По информации источника, бразильский клуб уже обговорил со своим экипировщиком необходимость подготовить значительное количество футболок с фамилией Неймара.

Подчёркивается, что трудовое соглашение бразильского клуба с Неймаром будет рассчитано до июня 2026 года.

Для того чтобы стать футболистом «Сантоса», нападающему нужно расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем».

Однако саудовский клуб хочет, чтобы Неймар отказался от $ 65 млн, причитающихся ему по контракту, рассчитанному до лета 2025 года.