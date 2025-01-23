«Сантос» намерен объявить о подписании контракта с 32-летним нападающим Неймаром до конца нынешнего января. На текущий момент футболист является игроком «Аль-Хиляля».
По информации источника, бразильский клуб уже обговорил со своим экипировщиком необходимость подготовить значительное количество футболок с фамилией Неймара.
Подчёркивается, что трудовое соглашение бразильского клуба с Неймаром будет рассчитано до июня 2026 года.
Для того чтобы стать футболистом «Сантоса», нападающему нужно расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем».
Однако саудовский клуб хочет, чтобы Неймар отказался от $ 65 млн, причитающихся ему по контракту, рассчитанному до лета 2025 года.
А единственная нынешняя надежда - Винисиус - больше времени уделяет разговорам и обидам, чем игре. Если срочно не предпримут что-то на уровне своей федерации, могут скатиться в середняки, если уже ими не стали.
А единственная нынешняя надежда - Винисиус - больше времени уделяет разговорам и обидам, чем игре. Если срочно не предпримут что-то на уровне своей федерации, могут скатиться в середняки, если уже ими не стали.