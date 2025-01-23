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Сайт Goal обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов

вчера, 20:15

Вчера завершился 7-й тур общего этапа ЛЧ. На данный момент в таблице лидирует «Ливерпуль», набравший в 7 матчах 21 очко. Места в первой тройке также занимают «Барселона» (18 баллов) и «Арсенал» (16).

В рейтинг фаворитов турнира вошли 27 клубов, у которых остаются шансы на выход в плей-офф. Топ-20 выглядит так:

1. «Ливерпуль»;

2. «Барселона»;

3. «Арсенал»;

4. «Атлетико»;

5. «Интер»;

6. «Реал»;

7. «Байер»;

8. «Аталанта»;

9. «Бавария»;

10. «Милан»;

11. «Астон Вилла»;

12. «Фейеноорд»;

13. «Ювентус»;

14. ПСЖ;

15. «Лилль»;

16. «Монако»;

17. «Боруссия» Дортмунд;

18. «Манчестер Сити»;

19. «Брест»;

20. ПСВ.

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Все комментарии
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 01:33
Это по сути просто турнирная таблица, за вычетом залётных команд типа Бреста
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 01:00
Кто такие рейтинги составляет, интересно?
Что в голове у этого человека, когда он рождает такое?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:39
Арсенал на 3-м месте - самое смешное в этом рейтинге.
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 23:13
По выступлениям так оно и есть. И кто же из этого рейтинга сможет выиграть ЛЧ?
Ну давай финал Ливерпуль - Барселона!
Ямаль Евро уже выиграл, теперь должен поднять ушастого!
AKH
AKH
вчера в 23:04, ред.
Как бы я не болел за Францию и французские клубы ставить Ман Сити и Брест рядом хоть в каком нибудь рейтинге это пик идиотизма и непрофессионализма. Сайт голком или как их там просто дно... Скажу больше, даже вылетев с группового этапа ЛЧ у Сити будет больше шансов чем у Бреста😊
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:15
Сомнительный рейтинг: Сити, конечно силён, но у Брюгге на 2 очка больше, и они будут проводить матч жизни против Горожан, рискуя конечностями...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:09
Мну конечно извиняется, но они были на 22 месте с 8 очками, сейчас на 18.... и те же 8 баллов.
Надо посмотреть как оно так нарисовалось)
Sкрудж
Sкрудж ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:45
А какое место по вашему они должны занимать. Я так думаю низко . Выигрывают они следующий матч у Брюге и они в плейофф . Купят пару игроков , и наладиться . Они должны десятку замыкать , а не быть на 18 месте.
sv_1969
sv_1969 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:29
Рейтинг так себе! Ни о чем как по мне
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:25
При всех проблемах Ман Сити, 18 место - это полный бред.
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