Сайт Goal обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов

Вчера завершился 7-й тур общего этапа ЛЧ. На данный момент в таблице лидирует «Ливерпуль», набравший в 7 матчах 21 очко. Места в первой тройке также занимают «Барселона» (18 баллов) и «Арсенал» (16).
В рейтинг фаворитов турнира вошли 27 клубов, у которых остаются шансы на выход в плей-офф. Топ-20 выглядит так:
1. «Ливерпуль»;
2. «Барселона»;
3. «Арсенал»;
4. «Атлетико»;
5. «Интер»;
6. «Реал»;
7. «Байер»;
8. «Аталанта»;
9. «Бавария»;
10. «Милан»;
11. «Астон Вилла»;
12. «Фейеноорд»;
13. «Ювентус»;
14. ПСЖ;
15. «Лилль»;
16. «Монако»;
17. «Боруссия» Дортмунд;
18. «Манчестер Сити»;
19. «Брест»;
20. ПСВ.
Что в голове у этого человека, когда он рождает такое?
Что в голове у этого человека, когда он рождает такое?
Ну давай финал Ливерпуль - Барселона!
Ямаль Евро уже выиграл, теперь должен поднять ушастого!
Ну давай финал Ливерпуль - Барселона!
Ямаль Евро уже выиграл, теперь должен поднять ушастого!
Надо посмотреть как оно так нарисовалось)
Надо посмотреть как оно так нарисовалось)