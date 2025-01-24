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Нападающий «Пари НН» Ожегович перешёл в «Сакарьяспор» на правах аренды

вчера, 19:05

Сербский нападающий «Пари Нижний Новгород» Огнен Ожегович проведёт вторую половину сезона-2024/2025 в турецком «Сакарьяспоре» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт нижегородского клуба.

«Пари НН» достиг договорённости о переходе Огнена Ожеговича в «Сакарьяспор» на правах аренды. Сербский футболист будет выступать за турецкий клуб до конца сезона-2024/2025. При этом у «Сакарьяспора» есть право выкупа. Ожегович стал игроком «Пари НН» летом 2024 года. Сербский форвард провёл за наш клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Мы благодарим Огнена за игру и желаем успехов в Турции!

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Scorp689
Scorp689
вчера в 22:43
Блуждающий форвард... по полгода в командах...
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:24
Два мяча в 19 матчах - это конечно очень маловато для форварда.
Может быть в первой турецкой лиге, где играет "Сакарьяспор" этому сербскому нападающему будет проще и легче забивать?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:21
Тоже неплохо, укрепили турок)
Гость
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