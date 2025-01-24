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«Ростов» разгромил «Согдиану» в товарищеском матче

сегодня, 20:56
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 0Логотип футбольный клуб Согдиана (Жиззах)СогдианаМатч завершен

«Ростов» обыграл «Согдиану» (3:0) в товарищеском матче.

Голами в составе ростовского клуба отличились Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби и Егор Голенков.

Ранее «Химки» разгромили сербский клуб в товарищеском матче.

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Источник: soccer.ru
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Vladrad
Vladrad
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Ростов стоит поздравить с крупной победой!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:43
Снова как и в матче с Родиной во втором тайме разорвали соперника. Должны были побеждать 4-0 или 5-0
Проблема с первыми таймами уже давняя, но пока не решаемая
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:00
Хороший провели товарняк Ростовчане
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:57
Ростовчане с победой,молодцы!
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