«Ростов» разгромил «Согдиану» в товарищеском матче

«Ростов» обыграл «Согдиану» (3:0) в товарищеском матче.
Голами в составе ростовского клуба отличились Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби и Егор Голенков.
Ранее «Химки» разгромили сербский клуб в товарищеском матче.
«Ростов» обыграл «Согдиану» (3:0) в товарищеском матче.
Голами в составе ростовского клуба отличились Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби и Егор Голенков.
Ранее «Химки» разгромили сербский клуб в товарищеском матче.
Проблема с первыми таймами уже давняя, но пока не решаемая
Проблема с первыми таймами уже давняя, но пока не решаемая