«Лацио» в большинстве переиграл «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы

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сегодня, 01:00

«Лацио» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 7-го тура Лиги Европы (3:1).

На 5-й минуте встречи счёт открыл защитник «Лацио» Марио Хила. На 30-й минуте защитник «Реала Сосьедад» Айен Муньос получил красную карточку. На 32-й минуте нападающий хозяев Маттиа Дзакканьи укрепил их преимущество. Ещё через две минуты игрок Валентин Кастельянос забил третий мяч «орлов» в игре. На 83-й минуте нападающий Андер Барренечеа сократил отставание гостей.

«Лацио» лидирует в турнирной таблице Лиги Европы (19 очков), «Реал Сосьедад» занимает 18-е место (10 очков).