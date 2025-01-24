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«Лацио» в большинстве переиграл «Реал Сосьедад» в матче Лиги Европы

сегодня, 01:00
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Лацио» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 7-го тура Лиги Европы (3:1).

На 5-й минуте встречи счёт открыл защитник «Лацио» Марио Хила. На 30-й минуте защитник «Реала Сосьедад» Айен Муньос получил красную карточку. На 32-й минуте нападающий хозяев Маттиа Дзакканьи укрепил их преимущество. Ещё через две минуты игрок Валентин Кастельянос забил третий мяч «орлов» в игре. На 83-й минуте нападающий Андер Барренечеа сократил отставание гостей.

«Лацио» лидирует в турнирной таблице Лиги Европы (19 очков), «Реал Сосьедад» занимает 18-е место (10 очков).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:34
Римские орлы высоко влетели))) Сосьедад ничего не мог сделать. Но думаю, благодаря Атлетико, Барсы и Реала Испания получит квоту 5 команд в лиге чемпионов в след.сезоне... и все из за слабого выступления МанСити
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:01
Мдаа.. без Арсена слабоват Сосьедад)))
Гость
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