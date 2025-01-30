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Мусаев про матч со «Спартаком»: «Видно, что уставшие, очень много брака»

сегодня, 22:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об игре со «Спартаком» (2:3) в Зимнем кубке РПЛ.

Видно, что уставшие, много брака в простых ситуациях, движение мяча оставляет желать лучшего. Нужно быстрее двигать и играть более вертикально. Голова понимает, что надо делать, а ноги еще не успевают, поэтому было тяжело. «Спартак» начал гораздо активнее, потом игра подвыравнялась. Во втором тайме порадовало все, кроме пропущенных мячей. Мы не должны пропускать такие легкие мячи. И там явно недоработал… Не хочу переходить на личности. В одном голе один игрок, в другом – другой. Нельзя так. Хоть и неофициальный матч, но нельзя такие мячи пропускать.

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Все комментарии
Uzetum
Uzetum
сегодня в 22:53
За такие деньги говорить о браке некорректно.
Futurista
Futurista
сегодня в 22:42
Устали отдыхать?)...бывает...
d95tba7bcea2
d95tba7bcea2
сегодня в 22:36
Пока не понятно от чего уставшие?
Гость
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