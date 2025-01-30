Мусаев про матч со «Спартаком»: «Видно, что уставшие, очень много брака»

Главный тренер «Краснодара» высказался об игре со «Спартаком» (2:3) в Зимнем кубке РПЛ .

Видно, что уставшие, много брака в простых ситуациях, движение мяча оставляет желать лучшего. Нужно быстрее двигать и играть более вертикально. Голова понимает, что надо делать, а ноги еще не успевают, поэтому было тяжело. «Спартак» начал гораздо активнее, потом игра подвыравнялась. Во втором тайме порадовало все, кроме пропущенных мячей. Мы не должны пропускать такие легкие мячи. И там явно недоработал… Не хочу переходить на личности. В одном голе один игрок, в другом – другой. Нельзя так. Хоть и неофициальный матч, но нельзя такие мячи пропускать.