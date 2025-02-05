Дубль Кокшарова помог «Пари НН» обыграть «Кайрат» в товарищеском матче

«Пари НН» обыграл «Кайрат» (4:2) в товарищеском матче.
На 14-й минуте счёт в игре открыл футболист «Кайрата» Валерий Громыко. На 23-й минуте Никита Каккоев сравнял счёт. На 37-й минуте Александр Кокшаров вывел вперёд уже «Пари НН». На 51-й минуте Кокшаров записал на свой счёт дубль. На 62-й минуте Валерий Царукян закрепил преимущество нижегородского клуба. На 77-й минуте дубль оформил Громыко.
Ранее «Пари НН» сыграл вничью против «Факела» в товарищеском матче.
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