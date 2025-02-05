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Дубль Кокшарова помог «Пари НН» обыграть «Кайрат» в товарищеском матче

вчера, 19:11
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)4 : 2Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)КайратМатч завершен

«Пари НН» обыграл «Кайрат» (4:2) в товарищеском матче.

На 14-й минуте счёт в игре открыл футболист «Кайрата» Валерий Громыко. На 23-й минуте Никита Каккоев сравнял счёт. На 37-й минуте Александр Кокшаров вывел вперёд уже «Пари НН». На 51-й минуте Кокшаров записал на свой счёт дубль. На 62-й минуте Валерий Царукян закрепил преимущество нижегородского клуба. На 77-й минуте дубль оформил Громыко.

Ранее «Пари НН» сыграл вничью против «Факела» в товарищеском матче.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:41
Наконец то Пари НН начал забивать... напы появились...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:23
Добрый вечер!
Позвольте узнать причину удаления комментария из "Лучший..."?
69Haya96
69Haya96
вчера в 19:20
Матч прошел успешно для болельщиков.
Гость
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