«Аталанта» уступила «Болонье» в матче 1/4 финала Кубка Италии

«Аталанта» проиграла «Болонье» в поединке 1/4 финала Кубка Италии (0:1).
На 80-й минуте единственный гол во встрече забил нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро.
«Болонья» в полуфинале сыграет с победителем матча «Ювентуса» и «Эмполи».
«Аталанта» проиграла «Болонье» в поединке 1/4 финала Кубка Италии (0:1).
На 80-й минуте единственный гол во встрече забил нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро.
«Болонья» в полуфинале сыграет с победителем матча «Ювентуса» и «Эмполи».
Болонью с победой.
Болонью с победой.