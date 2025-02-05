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«Аталанта» уступила «Болонье» в матче 1/4 финала Кубка Италии

сегодня, 00:59
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Аталанта» проиграла «Болонье» в поединке 1/4 финала Кубка Италии (0:1).

На 80-й минуте единственный гол во встрече забил нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро.

«Болонья» в полуфинале сыграет с победителем матча «Ювентуса» и «Эмполи».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 09:05
А зачем им кубок Италии, когда впереди ЛЧ...
223vh95z727m
223vh95z727m
сегодня в 08:26
Похоже Болонья хочет взять Кубок, в чемпионате ведь ничего не светит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:23
Болонья практически не проигрывает Бергамо. Умеет)))
Shurik23
Shurik23
сегодня в 07:35
На команда из Италии лучше не ставить еще раз убеждаюсь,
112910415
112910415
сегодня в 07:16
расслабились не вовремя
матос
матос
сегодня в 06:58
Кастро в Болонье хорош. Без КИ бергамаскам по проще будет далее , у них ЛЧ где они вполне до 1/4 могут дойти ну и силы на чемп кинут .
Болонью с победой.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:25
Безвольная команда Аталанта
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:33
Аталанта не тянет на несколько фронтов.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:33
Что это было? Не шмогла?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:20
Вот это поворот. Неужели Аталанта слила Кубок?
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