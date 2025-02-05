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Орлов о «Зените»: «В Суперлигу пригласят. Мы ведь тоже не деревня»

вчера, 23:29

Комментатор Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» попасть в Суперлигу или Лигу чемпионов.

Мы ведь не деревня. Равняться надо на больших и лучших. «Зенит» тоже хочет быть среди чемпионов. А может, его еще в Суперлигу пригласят, почему нет? Он пойдет и будет играть, если не будет Лиги чемпионов. «Зенит» ставит такую планку. Это факт – иначе бы таких футболистов не приобретали. Они сейчас взяли игрока сборной Бразилии. Действующего! Педро сейчас поехал в молодежную сборную Бразилии. Значит, на что рассчитывает «Зенит»? Конечно, на игру на высоком уровне.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:56
Фантазёр Геннадий.
galem72
galem72
сегодня в 08:29
Для экзотики вскрыли невский саркофаг и вытащили оттуда орлушу, чтобы тот в очередной раз нелепо пропиарил зенит.
112910415
112910415
сегодня в 05:26
Геннадий Сергеевич знает много ... вот, поделился кусочком истины !
Суперлига ведь зачем задумана ? Чтоб обойти запреты и вернуть Зенит в действующую элиту !
eysjyau8r4f9
eysjyau8r4f9
сегодня в 04:26
Орлов в своём репертуаре,а тут ещё мечтателя включил
sihafazatron
sihafazatron ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:00
Это же старый добрый Геннадий)) он всегда веселил, всерьёз никогда его не воспринимал))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:50
А тебе не кажется, что старого Гену понесло не в ту степь. А в его возрасте это чревато. Да и лечится не всегда!
ABir
ABir
вчера в 23:49
Когда-нибудь возможно, но не в ближайшее время
протон
протон
вчера в 23:37
ну так один товарищ из блоггеров приближенных к Зениту, еще месяц говорил что ждет от русских клубов закуп на евро с многими нулями, потому что наши клубы в этом или на край в будущем сезоне вернут в Еврокубки) это еще даже до покупки Зенитом Луиса Энрике было. я сам в такое не особо верю, но забавно что пока что сбывается. во всяком случае в части закупа на евро с многими нулями.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:32
Теперь понятно стало для чего Зенит покупает пол Бразилии)))
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