Орлов о «Зените»: «В Суперлигу пригласят. Мы ведь тоже не деревня»

Комментатор оценил шансы «Зенита» попасть в Суперлигу или Лигу чемпионов.

Мы ведь не деревня. Равняться надо на больших и лучших. «Зенит» тоже хочет быть среди чемпионов. А может, его еще в Суперлигу пригласят, почему нет? Он пойдет и будет играть, если не будет Лиги чемпионов. «Зенит» ставит такую планку. Это факт – иначе бы таких футболистов не приобретали. Они сейчас взяли игрока сборной Бразилии. Действующего! Педро сейчас поехал в молодежную сборную Бразилии. Значит, на что рассчитывает «Зенит»? Конечно, на игру на высоком уровне.