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«Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ

вчера, 21:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Московское «Динамо» уступило «Спартаку» в матче Зимнего кубка РПЛ (0:1).

На 33-й минуте случился автогол Николаса Маричаля.

«Спартак» вышел в финал турнира, где сыграет с «Зенитом».

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06 февраля
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 23:15
Помогли динамики выиграть Спартаку.....
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:37
"Журналист объяснил, почему Иван Илич до сих пор не в «Спартаке».
«Насколько я понимаю, Илич не может договориться со «Спартаком» по условиям личного контракта», – сказал представитель La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте."

Обнаглел этот Илич: мало того, что с травмой, так ещё и получку хочет заоблачную.
ЗвЯзда, ёпрст!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:05
Динамо не заслужило поражения, но с пасом у нас дела получше обстоят
69Haya96
69Haya96
вчера в 21:57
Артета: "Мяч был плохим".
Capral
Capral
вчера в 21:54
К сожалению, полностью игру посмотреть не удалось, увидел 1-й тайм, в котором, как мне показалось Спартак смотрелся мобильнее соперника, а игра КБ была более осмысленной. Но гол Марика увидел. Я всегда говорил, что этому парню, в дурке прогулы ставят. Достаточно вспомнить, как он долбанул по своим воротам весной прошлого года в Краснодаре... Ну а хам и грубиян, еще раз проиграл Спартаку... Я признаться, уже со счета сбился, сколько раз он проиграл спартаковцам, просто до неприличия много... Меняются тренеры в Величайшем советском Клубе, но чех продолжает проигрывать...

Вобщем, с огромным удовольствием поздравляю Народную Команду с победой над банкирским сообществом, и конечно же- желаю УДАЧИ в финале, против гения, перед которым- трепещат Реал и Бавария!!!!!!!

Сегодня была инфа, что, якобы, Тюкавин может перебраться в Спартак. Не знаю, насколько это правда, но, зная Сафонова и его мелочную натуру- всё может быть... Вопрос только в том- а нужен ли Тюкавин Спартаку?)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:51, ред.
Надеюсь, что только товарищеский статус турнира позволил Спартаку играть в неполную силу. Скоро возобновится Чемпионат России по футболу и вот тогда придётся показать свои максимальные возможности. Соперники для этого подходящие. Главная цель Спартака отобрать звание чемпиона у его неоднократного обладателя Зенита. Засиделся Питер на троне. Желаю красно-белым качественно подготовиться к предстоящей борьбе.
lotsman
lotsman ответ SHEARER (раскрыть)
вчера в 21:49
Страна: Англия
Город: Ньюкасл-апон-Тайн
Пол: Мужской
Команда: Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)
Интересные турниры: Англия. Премьер-Лига
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Кому как. Для меня ( Страна - Россия, команда - Зенит, Интересные турниры - РПЛ) например будет очень интересно, поскольку в нашем экипаже есть истинные спартачи и за такие матчи всегда стараемся болеть вместе. Всегда бывает очень интересно.)
баск
баск
вчера в 21:43
Неплохо побегали.
Негатива в отношении команды в целом не ощущается, она смотрелась даже поинтереснее, чем против Краснодара, хотя опять ничего не забили, и по своим голам как-то уже скучается..)

Однако, очень повеселил Личка с выбором состава.
В поле выставил махровейшую основу, несмотря на разную степень готовности
её игроков, и лишь в раму отрядил Леща.

Это весьма креативное решение, если учесть категорическую невезуху Игоря именно в матчах против Спартака, причём ни мотивированность команд в каждом таком матче, ни его статус значения не имеют- Игорь гарантированно отличается при любом варианте)

Всё это прям на грани мистики, а может уже и за этой гранью.
Не стал исключением и сегодняшний случай.
Мистицизм происходящего лично мне напоминает читанный в детстве рассказ Джека Лондона "Сэмюэл")

А Личка, соответственно, ассоциируется с героиней этого рассказа.
Интересно, на сколько у Марцела хватит сил продолжать настаивать, может лучше просто не выкатывать Лещука против спартачей?)

Героиня в мистику не верила, вследствие чего угробила всю свою жизнь, но так и не стала ничего менять и даже не задумывалась об этом.
Как поступит в дальнейшем тренер Динамо?)

Спартака- с выходом в финал, ну а мы продолжаем готовиться к рестарту
и теперь тренируемся на ростовчанах. А они на нас..
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:41
Гол даже обсуждать не буду: для Спартака - смешная ситуация с благополучным исходом, для Динамо - если не трагичная (всё таки практически разминочная игра), но неприятная.
Что понравилось в Спартаке.
Желание играть НИЗОМ: всё таки Станкович требует от игрочишек того, что в Европе уже давно в обыденности.
Через минут 5 после ПОЛНОЙ смены состава КБ поймал себя на мысли, что НИКТО из команды уходить не хочет по собственному желанию: все бегали-прыгали-боролись. Прямо как девицы на смотринах. Все пытаются показать ГТ, что они не безнадёжны и ещё могут принести пользу команде))
Динамо по игре я не понял: вроде как Личка такой же футбол хочет видеть от игроков, как Станкович от игроков Спартака, но всё таки чего-то всё таки Динамо не хватало.
Сам не пойму чего.
То что голов не забили на этом Зимнем кубке динамовцы, так, судя по сегодняшним штангам ворот Спартака, это просто фарт отвернулся.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:37
Игра под нагрузками .Это видно. Много суеты, мало мысли. Итак красно белых с победой . Поиграли два состава и заодно потренировались почти в боевой обстановке....
Лещука винить не стоит. Такой пас со стороны Миричаля, это подстава....
drug01
drug01
вчера в 21:34
С победой Спартака
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:33
И главное: играйте в падл теннис)))
SHEARER
SHEARER ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:33
Что там может быть интересного?
😁
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:33
По игре ... игра равная , но лещук наш лещук опять дал леща...)
NbKA555
NbKA555
вчера в 21:31
С победой.Много борьбы,хорошая практика для начала сезона.Ждем матча с Зенитом
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:29
Не фартило сегодня динамикам.
lotsman
lotsman
вчера в 21:29
Итак, в финале Зенит - Спартак. Будет очень интересно посмотреть.
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