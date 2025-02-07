«Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ

Московское «Динамо» уступило «Спартаку» в матче Зимнего кубка РПЛ (0:1).
На 33-й минуте случился автогол Николаса Маричаля.
«Спартак» вышел в финал турнира, где сыграет с «Зенитом».
Московское «Динамо» уступило «Спартаку» в матче Зимнего кубка РПЛ (0:1).
На 33-й минуте случился автогол Николаса Маричаля.
«Спартак» вышел в финал турнира, где сыграет с «Зенитом».
Лещука винить не стоит. Такой пас со стороны Миричаля, это подстава....
Лещука винить не стоит. Такой пас со стороны Миричаля, это подстава....
Негатива в отношении команды в целом не ощущается, она смотрелась даже поинтереснее, чем против Краснодара, хотя опять ничего не забили, и по своим голам как-то уже скучается..)
Однако, очень повеселил Личка с выбором состава.
В поле выставил махровейшую основу, несмотря на разную степень готовности
её игроков, и лишь в раму отрядил Леща.
Это весьма креативное решение, если учесть категорическую невезуху Игоря именно в матчах против Спартака, причём ни мотивированность команд в каждом таком матче, ни его статус значения не имеют- Игорь гарантированно отличается при любом варианте)
Всё это прям на грани мистики, а может уже и за этой гранью.
Не стал исключением и сегодняшний случай.
Мистицизм происходящего лично мне напоминает читанный в детстве рассказ Джека Лондона "Сэмюэл")
А Личка, соответственно, ассоциируется с героиней этого рассказа.
Интересно, на сколько у Марцела хватит сил продолжать настаивать, может лучше просто не выкатывать Лещука против спартачей?)
Героиня в мистику не верила, вследствие чего угробила всю свою жизнь, но так и не стала ничего менять и даже не задумывалась об этом.
Как поступит в дальнейшем тренер Динамо?)
Спартака- с выходом в финал, ну а мы продолжаем готовиться к рестарту
и теперь тренируемся на ростовчанах. А они на нас..
Негатива в отношении команды в целом не ощущается, она смотрелась даже поинтереснее, чем против Краснодара, хотя опять ничего не забили, и по своим голам как-то уже скучается..)
Однако, очень повеселил Личка с выбором состава.
В поле выставил махровейшую основу, несмотря на разную степень готовности
её игроков, и лишь в раму отрядил Леща.
Это весьма креативное решение, если учесть категорическую невезуху Игоря именно в матчах против Спартака, причём ни мотивированность команд в каждом таком матче, ни его статус значения не имеют- Игорь гарантированно отличается при любом варианте)
Всё это прям на грани мистики, а может уже и за этой гранью.
Не стал исключением и сегодняшний случай.
Мистицизм происходящего лично мне напоминает читанный в детстве рассказ Джека Лондона "Сэмюэл")
А Личка, соответственно, ассоциируется с героиней этого рассказа.
Интересно, на сколько у Марцела хватит сил продолжать настаивать, может лучше просто не выкатывать Лещука против спартачей?)
Героиня в мистику не верила, вследствие чего угробила всю свою жизнь, но так и не стала ничего менять и даже не задумывалась об этом.
Как поступит в дальнейшем тренер Динамо?)
Спартака- с выходом в финал, ну а мы продолжаем готовиться к рестарту
и теперь тренируемся на ростовчанах. А они на нас..