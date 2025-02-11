Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Мусаев: «Понравилось, что смогли забить два мяча и выиграть»

сегодня, 08:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу в матче Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА (2:1).

В первом тайме соперник был лучше нас. Мы действовали не совсем верно, были растянуты, шли в неподготовленный прессинг. Соперник пользовался пространством, у них быстрые игроки, быстрые нападающие.

Понравилась наша реакция в перерыве. Мы немного изменили свои тактические действия. Игра выровнялась. Понравилось, что смогли забить два мяча и выиграть.

Такие матчи будут в сезоне, когда что-то не получается, важно не расклеиться и стараться выиграть, что мы сегодня и сделали.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Динамо» оценили выступление команды в Зимнем кубке РПЛ
Сегодня, 08:25
Медведев опроверг слухи о срыве трансфера Саласара
Вчера, 21:37
Личка: «Сегодня я видел только одну команду на поле — это „Ростов“»
Вчера, 19:44
Карпин недоволен игрой «Ростова» в матче Зимнего кубка РПЛ с «Динамо»
Вчера, 18:56
Тренер «Акрона» ранее хотел подписать новичка «Ман Сити» Хусанова
Вчера, 12:27
Быстров ответил на вопрос о лучшем тренере в истории сборной России
09 февраля
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 12:55
Ты игру то смотрел? В первом тайме быки были никакущие. А во втором - игра была равной с лучшей реализацией у Краснодара. Футбол смотреть надо, а не отзывы читать
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:00
А мне не понравилась реализация голевых моментов у ЦСКА. Могли забить 4 в первом тайме, а в итоге пропустили 2. Обидно.
112910415
112910415
сегодня в 11:04
прибавлять надо, прибавлять !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:45
Услышав это заявления Мурада , игроки Ростова лишь горько ухмыльнулись , вздохнув и искоса посмотрев в сторону Валеры - "А нашему и четырёх мало - всё равно ворчит"...)
shlomo
shlomo
сегодня в 09:34
Молодцы что смогли это сделать... коняшки пока никакие... вернее не могут реализовать свои моменты.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:34
Победа это хорошо, но главное конечно это чемпионат
mb6tj5a5ce22
mb6tj5a5ce22
сегодня в 09:33
Стоит поздравить Краснодар с победой, цска не соперник для Краснодара.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:31
Надеюсь, весной Краснодар покажет лучший футбол чем зенит
drug01
drug01
сегодня в 09:19
.игра получилась спасибо!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:06
А Мусаев мог пару раз огорчить команду Мусаева, но уже другого))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 