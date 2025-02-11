Мусаев: «Понравилось, что смогли забить два мяча и выиграть»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу в матче Зимнего кубка РПЛ с ЦСКА (2:1).

В первом тайме соперник был лучше нас. Мы действовали не совсем верно, были растянуты, шли в неподготовленный прессинг. Соперник пользовался пространством, у них быстрые игроки, быстрые нападающие.

Понравилась наша реакция в перерыве. Мы немного изменили свои тактические действия. Игра выровнялась. Понравилось, что смогли забить два мяча и выиграть.

Такие матчи будут в сезоне, когда что-то не получается, важно не расклеиться и стараться выиграть, что мы сегодня и сделали.