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В «Динамо» оценили выступление команды в Зимнем кубке РПЛ

сегодня, 08:25

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал выступление команды в Зимнем кубке РПЛ. Коллектив потерпел 3 поражения в 3 матчах с общим счетом 0:6.

То, что у нас нет ни одной победы и ни одного гола, — это, безусловно, результат тревожный и негативный. А если искать позитив, то, я надеюсь, такой результат всех встряхнет. И в заключительную часть нашей предсезонной работы тренерский штаб и футболисты войдут максимально сосредоточенными на достижении результата. Это — во‑первых. А во‑вторых, история знает много ситуаций, когда какая‑то команда всех разносила в предсезонке и потом разваливалась в сезоне. На данный момент, повторю, здесь на турнире мы услышали тревожные звонки, из которых надо делать выводы.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 11:59
Абсолютно ненужный никому кубок.Бесполезная трата денег.Да и в том формате Кубок России,в каком он есть в настоящее время-чепуха какая-то.У нас не РФС ,а сброд отщепенцев,стремящихся оторвать куски пожирнее от полудохлого чемпионата.
moscowkent
moscowkent
сегодня в 09:40
Трансферы, *****, нужно делать, а не выводы!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:36
Плохо то что не смогли забить.... нужно работать над этим... время есть.
4vthwck7xwfa
4vthwck7xwfa
сегодня в 09:35
То ли еще будет с таким бездарным тренером.
Сп62
Сп62
сегодня в 09:12
Что-то сказать надо же. Вот он и сказал.
adekvat
adekvat
сегодня в 08:58, ред.
Кому он нужен этот кубок, в чемпионате надо результат делать.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:42
Мы не знаем под какой нагрузкой играли футболисты, но результаты неудовлетворительные...
69Haya96
69Haya96
сегодня в 08:40
Хорошо изложил, что все-таки результатов сейчас нет.
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