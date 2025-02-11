В «Динамо» оценили выступление команды в Зимнем кубке РПЛ

Председатель совета директоров «Динамо» прокомментировал выступление команды в Зимнем кубке РПЛ . Коллектив потерпел 3 поражения в 3 матчах с общим счетом 0:6.

То, что у нас нет ни одной победы и ни одного гола, — это, безусловно, результат тревожный и негативный. А если искать позитив, то, я надеюсь, такой результат всех встряхнет. И в заключительную часть нашей предсезонной работы тренерский штаб и футболисты войдут максимально сосредоточенными на достижении результата. Это — во‑первых. А во‑вторых, история знает много ситуаций, когда какая‑то команда всех разносила в предсезонке и потом разваливалась в сезоне. На данный момент, повторю, здесь на турнире мы услышали тревожные звонки, из которых надо делать выводы.