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Личка: «Сегодня я видел только одну команду на поле — это „Ростов“»

вчера, 19:44
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал игру своих футболистов в матче Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом» (0:4).

Сегодня ничего не увидел. Я видел только одну команду на поле — это «Ростов», которая в первые минуты взялась за работу. Силовая борьба — лучше, вторые мячи — лучше. Быстро играли вперёд с мячом. Мы как команда на поле потерялись.

Хороший пример: 92‑я или 93‑я минута, «Ростов» ведёт 4:0, на последних секундах Глебов бежит 20–30 м на скорости и пытается сохранить мяч, который уходит в аут. Вот это разница и характер игрока, который выходит на поле и пашет, старается. Мы сегодня не показали ничего.

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Все комментарии
h68zveq6vqpa
h68zveq6vqpa
вчера в 21:11
Лучше бы Динамо больше не увидело Личку.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:11
Чего то вообще не понимаю , к чему эти принародные жалобы и стенания ! Марцел , ты же Главный тренер и всё в твоих руках , постарайся и сделай , что бы и твои игроки так бегали за мячом и проявляли максимум старания - если не можешь подай в отставку . Вон Валера даже при крупной победе не доволен и обещает разобраться...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:04
Игроки Динамо :" сегодня мы видели одного ГТ и это Карпин!"
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:04
Динамики разочаровали... Личка может похрапел на скамейке?
shlomo
shlomo
вчера в 20:02
Хорошо что хоть Ростов он увидел....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:48
Кто виноват? Может пора уже покинуть место ГТ?
Гость
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