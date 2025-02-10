Личка: «Сегодня я видел только одну команду на поле — это „Ростов“»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка раскритиковал игру своих футболистов в матче Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом» (0:4).
Сегодня ничего не увидел. Я видел только одну команду на поле — это «Ростов», которая в первые минуты взялась за работу. Силовая борьба — лучше, вторые мячи — лучше. Быстро играли вперёд с мячом. Мы как команда на поле потерялись.
Хороший пример: 92‑я или 93‑я минута, «Ростов» ведёт 4:0, на последних секундах Глебов бежит 20–30 м на скорости и пытается сохранить мяч, который уходит в аут. Вот это разница и характер игрока, который выходит на поле и пашет, старается. Мы сегодня не показали ничего.