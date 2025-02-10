Личка: «Сегодня я видел только одну команду на поле — это „Ростов“»

1739205866

вчера, 19:44

Главный тренер «Динамо» раскритиковал игру своих футболистов в матче Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом» (0:4).

Сегодня ничего не увидел. Я видел только одну команду на поле — это «Ростов», которая в первые минуты взялась за работу. Силовая борьба — лучше, вторые мячи — лучше. Быстро играли вперёд с мячом. Мы как команда на поле потерялись.