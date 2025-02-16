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Игроки «Реала» недовольны судейством в Ла Лиге

вчера, 18:09

Матч 24-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» завершился со счетом 1:1. В первом тайме за разговоры был удален полузащитник мадридцев Джуд Беллингем.

По дороге из Памплоны в Мадрид среди игроков «Реала», тренерского состава и руководящего звена всё чаще звучали выражения, отражающие глубокое недовольство судейством в Ла Лиге.

После окончания матча с «Осасуной» у футболистов клуба возникло чувство безысходности, связанное с тем, что, по их мнению, арбитр Хосе Мунуэра Монтеро проявил явную предвзятость.

Отмечается, что в «Реале» не считают утешением сохранение лидерства в таблице благодаря потере очков «Атлетико».

В раздевалке клуба все более отчетливо проявляется убеждение в том, что неблагоприятные решения арбитров в последних матчах обусловлены предвзятостью руководства судейского корпуса.

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Реал
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:13
обижают эксплуататоры пролетариат, бороться надо !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:38
А их можно понять. Третий матч подряд какие-то непонятные решения от судей.
adekvat
adekvat
вчера в 20:54
А когда они после отрицательных результатов судейством были довольны? Постоянно ноют.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 19:13
Опять от этих слезы сопли!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:58
Игроки Реала недовольны судейством? Не к лицу лучшему клубу мира связывать свои не очень хорошие результаты с работой арбитров. У сливочных в составе такие игроки, которым по силам преодолеть любые трудности. Справедливости ради скажу, в матче с Осасуной мне не понравились некоторые решения судьи. В любом случае желаю Реалу не зацикливаться на судействе!!! Мастерство на стороне Королевского клуба...
3zsf8j3gcdka
3zsf8j3gcdka
вчера в 18:45
Если Реал недоволен чьим-то судейством, то не приезжает на мероприятие. Ждём бойкот.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:40
Что-то часто Реал недоволен судейством!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:17
- Почему раньше судьи всегда ошибались в нашу пользу, а теперь настроены против нас?

Действительно, почему? 😏
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:12
Игроки «Реала» недовольны судейством в Ла Лиге, а один из них видит в этом расизм!!
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