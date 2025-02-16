Игроки «Реала» недовольны судейством в Ла Лиге

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вчера, 18:09

Матч 24-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» завершился со счетом 1:1. В первом тайме за разговоры был удален полузащитник мадридцев Джуд Беллингем.

По дороге из Памплоны в Мадрид среди игроков «Реала», тренерского состава и руководящего звена всё чаще звучали выражения, отражающие глубокое недовольство судейством в Ла Лиге.

После окончания матча с «Осасуной» у футболистов клуба возникло чувство безысходности, связанное с тем, что, по их мнению, арбитр Хосе Мунуэра Монтеро проявил явную предвзятость.

Отмечается, что в «Реале» не считают утешением сохранение лидерства в таблице благодаря потере очков «Атлетико».

В раздевалке клуба все более отчетливо проявляется убеждение в том, что неблагоприятные решения арбитров в последних матчах обусловлены предвзятостью руководства судейского корпуса.