Клубы РПЛ шалят на Зимнем кубке. «Зенит» и «Динамо успели наступить на старые грабли

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сегодня, 17:53

Официальные матчи через три недели.

Осенние грехи остались в силе. Футболисты из РПЛ получают небывалую для их коллег роскошь, отдыхая зимой дольше, хотя официальных игр у них меньше. А тренеры получают роскошь сборов и перезапуска установок, которые не сработали. Плотность на вершине таблицы РПЛ намекает на веселую борьбу. Между пятым в таблице «Локомотивом» и лидерами четыре пункта. В прошлом сезоне Галактионов дважды обыгрывал «Зенит». В этот раз в гостях сыграл вничью. Многие забирали у чемпионов очки, даже «Спартак» в Санкт-Петербурге. А участие шести клубов в Зимнем кубке РПЛ это словно повторение пройденных уроков. Наступают на старые грабли чаще, чем уворачиваются.

«Зенит» слишком легко пропускает

Нельзя анализировать сборы со зверской серьезностью. Тренеры жонглируют составами и экспериментируют. Игроков гоняют на занятиях, закладывают выносливость. Важнее пройти зиму без травм и не допустить просчет с нагрузками. Однако во время спаррингов, особенно против неплохих соперников, вроде ЦСКА и «Ростова», пробиваются как подснежники глобальные проблемы. У «Зенита» сильные игроки, но Семак не прогрессирует. В двух матчах чемпионы пропустили три мяча. ЦСКА обыграли по пенальти, Соболев спас от поражения на последних секундах матча. Без гола Александра не было бы финала «Зенита» против «Спартака». Победитель Зимнего кубка РПЛ определится во вторник 11 февраля, хотя есть и другие матчи. А пока констатируем, что оборона Семака продолжает серию конца прошлого года. Тогда в РПЛ пропустили дома пять голов в проигранных матчах против «Крыльев Советов» и «Акрона». С «Ростовом» на Зимнем кубке рано расслабились, не удержали оппонента. Против ЦСКА дали Кисляку забить издали. А затем защитник и вратарь помогли «армейцам» ещё раз. Хотя «Зенит» усиливает атаку, им пора подумать о защитниках. Кстати, первый официальный матч чемпионов как раз против ЦСКА .

«Спартак» мечтает сохранить форму

Станкович зимой занимается консервацией. На матч против «Динамо» серб выпустил с первых минут оптимальную основу. Таким составом могут сыграть против «Оренбурга» через три недели. Если ЦСКА в первом туре после паузы заберет очки у «Зенита», то это шанс «Спартака». Но Станкович помнит первый матч в РПЛ . Уступил «Оренбургу» 2:0, тренер Деограсия поймал серба. Простые забросы за спины защитникам Чернову и Бабичу заставили Максименко паниковать. К зиме игра «Спартака» наладилась. Однако с Денисовым, Рябчуком, Умяровым и Мартинсом тяжело доминировать. С «Динамо» на Зимнем кубке бросалось в глаза, что высококлассным Барко и Угальде по-прежнему не хватает напарников аналогичного уровня. Бонгонда не может подстроиться под мяч. Маркиньос хорош через раз. «Спартак» подписал Леви Гарсию, но форвард из чемпионата Греции может взять время на адаптацию, как Угальде. Станковичу повезло, что Бабич не рвется к шейхам. Тогда к недостаткам атаки могли добавить кризис в защите. У «Динамо» были моменты. Били прямо в голкипера, не раз попадали в перекладину. Опорная зона остается ключевой бедой Станковича, но Иван Илич из «Торино» пока не приехал.

У «Динамо» весельчаки в защите

28 февраля «Динамо» примет «Локомотив». Команды Галактионова не хватает на Зимнем кубке РПЛ . Готовятся отдельно, изучают игру ближайшего официального соперника. Увиденное их радует. В матче против «Спартака» команда Лички проиграла сама себе. Единственный гол организовал Маричаль. Уругвайский защитник отдал пас в створ ворот. Голкипер Лещук не был готов, гол напомнил о генеральной проблеме «Динамо». Защита слабее, чем атака. Хотя форвардам тоже важно собраться. У «Динамо» сильная команда, раз без надежной обороны отстают от первой строчки лишь на 4 очка. Но пока нет чемпионства, надо развиваться. Не помешает опорник. Ставка на схему «4-2-3-1» не подарила баланс, даже когда на флангах обороны играют центральные защитники и опорник Кутицкий. А вот если оценивать движение в атаке, то «Динамо» смотрелось неплохо. Если заставят Карраскаля и Бителло чувствовать линию мяча в глубоком прессинге – можно жить. Также привычно ждут открытий из академии. Боков и Окишор со временем должны стать джокерами.

ЦСКА решился на эксперименты

Николич перешел на четыре защитника в линию. Причиной стали переговоры Роши с другими клубами. «Верона» пыталась взять бразильца в аренду с правом выкупа. ЦСКА не устроили условия. Клубы с Ближнего востока тоже активизировались, но скаутов смущает нрав Виллиана. Защитник может остаться, тогда у «армейцев» будет сыгранная тройка Роша, Мойзес и Дивеев. А может уйти. Тогда или ставить одного из резервистов, или менять схему. Уход от «3-4-2-1» меняет фланги ЦСКА . Николичу точно не понравилось, насколько легко Сантосу и Соболеву из «Зенита» позволили забить. От «Ростова» москвичи не пропустили и выиграли, но не было ощущения, что встречаются команды разных этажей в таблице. «Армейцам» остро не хватает футболистов высокого класса. Без Акинфеева сразу скромнее вратарская позиция. Тороп неплохой голкипер, но без опыта. В середине поля и в центре атаки слабые места. Новичков ждут, но игроки пока отказываются от предложений ЦСКА .

«Краснодар» зря не усиливается

Двух матчей мало для анализа. Однако если суммировать поединки «Краснодара» осенью, а также добавить свежие матчи, то напрашивается актуальный вывод. Хотя обыграли «Динамо» в меньшинстве – форвард Кордоба классно развернулся перед воротами, «горожанам» не хватает сильных латералей и крайних форвардов. Матч против «Спартака» подарил Мусаеву неприятные эмоции. Один из лидеров осенью поставил на неожиданный прорыв Ленини, но хавбек может хуже выступать весной. Возникнут проблемы, ведь Сперцян подумает об уходе, Эдуарда летом должны забрать в топ-5. Батчи и Са время от времени радуют, а в решающий момент подведут. «Спартак» уступал «Краснодару», но на последних минутах организовали два гола. С мячом «горожане» по-прежнему интереснее, чем без него. Если хотят «золото», нужны трансферы.

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