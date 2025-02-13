Новичок из Сербии и другие средние футболисты. От их игры зависит чемпионство «Зенита»

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вчера, 22:15

Пробуют навести порядок в защите.

Фаворит изменился, есть доказательства

Главная перемена, которая случилась с «Зенитом» в прошлом году – соперники добрались до их линии обороны. Два года назад по воротам чемпионов наносили в среднем лишь по 7.9 ударов. Количество выстрелов в створ, разумеется, меньше. Кержаков скучал во многих матчах. Даже если пропускал один мяч, то победы оставались. Год назад «Зенит» сохранил первую строчку по допущенным ударам, хотя откатился. Соперники наносили в среднем по 8.8 выстрелов. Никого рядом не было, «Краснодар» и «Спартак» допускали больше моментов.

Теперь лидирует «Спартак». Допускают по 9.4 выстрела. Часто соперники бьют мимо, Максименко не поставил рекорд по сейвам в РПЛ . На второй строчке «Краснодар», 11.2 удара, а «Зенит» делит третье место с ЦСКА , по 11.3 выстрела за матч. Голкиперы Семака совершили 45 сейвов. У «Спартака» 33 спасения, на треть меньше. У вратаря новичка РПЛ – «Динамо» из Махачкалы, тоже меньше сейвов в первой части сезона РПЛ . «Зенит» пропустил всего 12 голов, но заслужил другую статистику. Проиграли трижды, причем дважды в концовке прошлого года.

Оборона «Зенита» стала серьезной проблемой для Семака. В Санкт-Петербурге понимают, что перестановки на флангах в атаке и в центре нападения повлияют на слаженность. У тренерского штаба были вопросы по тому, как Клаудиньо, Вендел и Глушенков работали в прессинге. Из этой тройки двое уже не игроки «Зенита». Хавбек Вендел остался до лета, но Маркус оформил трансфер в «Ботафого». Глушенкову привезли конкурента в лице Энрике на правом фланге. Не факт, что Максим закрепится в роли «десятки» под тяжелым форвардом Соболевым.

Мимович стал финальной ставкой справа

«Зениту» нужны люди, которые отбирают мяч на уровне полузащитника Барриоса. В поисках цепких ребят взяли в аренду правого защитника. Огнен Мимович стал очередным сербом в РПЛ и в клубе из Санкт-Петербурга. Молодой правый защитник достался «Зениту» случайно. Всю зиму обхаживали Уэсли, молодого бразильца из «Фламенго». Но продавцы обнаглели. Предлагали заплатить свыше 30 миллионов за парня с рыночной стоимостью в 9 млн. Переговоры в итоге сорвались. И это хорошие новости для «Зенита». Слишком большой риск.

В клубе грамотно объяснили, почему им нужен правый защитник. А ещё у Семака мания – найти на правый фланг аналог Дугласа Сантоса. Пробовали наиграть Марио Фернандеса. Не получилось, уехал. Поверили Волкову. Травмировался. Вслед за ним вылетел Караваев, которому давно не доверяют, раз пригласили других футболистов. Вингер Мантуан неплохо закрывал проблемную позицию. Но в обороне его статистика ещё хуже, чем у бразильца Уэсли. Кстати, цифры молодого парня противоречат его действиям. Он привозил за «Фламенго».

У Мимовича, ведь Огнену всего 20 лет, тоже были ляпы в составе «Црвены Звезды». Однако сербский клуб прокачал игрока молодежной сборной и отдал «Фенербахче» за 6.7 млн евро. Моуриньо одобрил эту сделку. Футболист крепкий, хотя пока ничего выдающегося не показывает. Характеризуется желанием вступать в борьбу. Мимович растет, поэтому может к концу года стать выше 182 сантиметров. У Огнена характерная манера дриблинга – прокидывает мяч на полтора метра вперед и старается обойти соперника за счет стартовой скорости.

Однако никогда нельзя судить по чемпионату Сербии. У их лиги низкий уровень. А «Црвена Звезда» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов, хотя обыграла «Штутгарт» и «Янг Бойз». Мимович провел пять матчей из восьми, не показал ничего интересного. Однако понимаем скаутов «Фенербахче». За такие деньги это нормальный перспективный игрок. Вот только у клуба из Стамбула перебор по легионерам. «Зенит» использовал связи и забрал Мимовича на полгода себе. Теперь в защите Семака два серба – Эракович и Мимович, и словенец Ванья Дркушич.

Не доверяют центральным защитникам

Приезд Дркушича, который как раз выступал за «Црвену Звезду» в неудачной аренде после «Сочи», подчеркивает тревоги Семака. Родригао, который выделяется у «Зенита» по умению нагрузить соперника плотной опекой, неудачно сыграл против «Акрона». У «Зенита» есть Алип и Нино, которые провели много матчей в первой части сезона. Эракович и Чистяков – запасные центральные защитники. Родригао и Дркушич формируют третью связку. Нет смысла держать в заявке шесть центральных защитников, если не сомневаешься в основном дуэте.

Семак будет искать правильное сочетание после первых официальных матчей. «Зенит» сыграет против ЦСКА дома. Дальше выезд в Воронеж, где «Факел» забирал очки у фаворита в прошлом году. У Семака подряд матчи со «Спартаком», «Рубином», «Локомотивом» и «Краснодаром». А ещё ждут два кубковых сражения против «Ростова». Календарь сложный, поэтому команда, где не доверяют своим защитникам и полагались на форму нового голкипера Латышонка, зимой выдернула из Белграда двух перспективных защитников Дркушича и Мимовича.

Ванья может играть в опорной зоне, а Огнен будет мотивировать Мантуана. Если серб вытеснит бразильца в запас, то вингер покинет «Зенит» летом. А вот кто может остаться, так это Барриос. Вильмару активно ищут правильного напарника в центре поля. Если выберут схему «4-2-3-1», а на это намекает набор игроков в четверку атаки, то два хавбека должны выполнить работу полноценной тройки. Венделу придется опускаться в глубину, а Барриос получит меньше свободы, если весной у «Зенита» появится выраженная «десятка» под Соболевым.

Рискуют, чтобы остаться в атакующем тренде. И чтобы отпраздновать столетний юбилей клуба с новым чемпионским кубком. Конкурент «Спартак» усиливает состав, а вот в «Краснодаре» ведут себя тише. Словно не верят, что станут чемпионами. Или «горожане» стали тверже психологически, как говорит Сперцян. Тогда без существенного усиления покажут максимум. «Зениту» прошлый титул подарили в последнем туре, когда «Динамо» не хватило одного гола. Понятно, зачем Семаку новые защитники. Хочет взять «золото» без лишней нервотрёпки.