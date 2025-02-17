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В Ассоциации футбола Замбии высказались на тему матча со сборной России

вчера, 15:23

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга подтвердил наличие договорённости о проведении товарищеского матча со сборной России.

Скорее всего, мы сыграем со сборной России в гостях. Решили сыграть, потому что нам поступило предложение и наши команды не смогли сыграть в прошлом году. Матч точно состоится в марте, все документы подписаны и всё официально уже объявлено. Агент нашей федерации работает над тем, чтобы утвердить точное место проведения и дату этой игры.

Напомним, сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Замбии 87-е.

Ранее сообщалось, что данный матч может пройти на «ВТБ Арене».

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Россия  Замбия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
полиграф шариков
полиграф шариков
сегодня в 14:12
почему не сомали с зимбабвэ
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:57
О, ну хоть из первой сотни сборная, может и оборона наша немного поработает над своей основной функцией, а может даже и голкипер чем чёрт не шутит
8x5bcqysjrf9
8x5bcqysjrf9
вчера в 17:21
Деньги в Замбии уже получили, придется играть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:48
Ну и ладненько. Хотя бы так .
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