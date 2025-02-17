В Ассоциации футбола Замбии высказались на тему матча со сборной России

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга подтвердил наличие договорённости о проведении товарищеского матча со сборной России.

Скорее всего, мы сыграем со сборной России в гостях. Решили сыграть, потому что нам поступило предложение и наши команды не смогли сыграть в прошлом году. Матч точно состоится в марте, все документы подписаны и всё официально уже объявлено. Агент нашей федерации работает над тем, чтобы утвердить точное место проведения и дату этой игры.