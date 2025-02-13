Сборная России проведёт матчи с Замбией, Нигерией и Беларусью

Российский футбольный союз объявил о достижении договорённостей с футбольными федерациями Замбии, Нигерии и Беларуси о проведении товарищеских матчей в ближайшие окна ФИФА.
В марте национальная команда встретится с Замбией. Поединок состоится в Москве, точное время и место будут объявлены дополнительно.
6 июня россияне проведут домашнюю игру с Нигерией, а 10 июня на выезде сыграют с Беларусью. Места проведения и время начала матчей станут известны позже.
В июне 2024 года Россия играла с Беларусью в Минске и одержала победу со счётом 4:0.
Ну, а про Нигерию думаю объяснять не надо, это одна из сильнейших африканских сборных.
Это очень достойные соперники.
Для набора очков можно так и про Аргентину с Францией и Бразилию с Испанией написать.
Ну, а про Нигерию думаю объяснять не надо, это одна из сильнейших африканских сборных.
Это очень достойные соперники.
Для набора очков можно так и про Аргентину с Францией и Бразилию с Испанией написать.