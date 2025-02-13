Сборная России проведёт матчи с Замбией, Нигерией и Беларусью

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сегодня, 17:07

Российский футбольный союз объявил о достижении договорённостей с футбольными федерациями Замбии, Нигерии и Беларуси о проведении товарищеских матчей в ближайшие окна ФИФА .

В марте национальная команда встретится с Замбией. Поединок состоится в Москве, точное время и место будут объявлены дополнительно.

6 июня россияне проведут домашнюю игру с Нигерией, а 10 июня на выезде сыграют с Беларусью. Места проведения и время начала матчей станут известны позже.

В июне 2024 года Россия играла с Беларусью в Минске и одержала победу со счётом 4:0.