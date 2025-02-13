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Сборная России проведёт матчи с Замбией, Нигерией и Беларусью

сегодня, 17:07

Российский футбольный союз объявил о достижении договорённостей с футбольными федерациями Замбии, Нигерии и Беларуси о проведении товарищеских матчей в ближайшие окна ФИФА.

В марте национальная команда встретится с Замбией. Поединок состоится в Москве, точное время и место будут объявлены дополнительно.

6 июня россияне проведут домашнюю игру с Нигерией, а 10 июня на выезде сыграют с Беларусью. Места проведения и время начала матчей станут известны позже.

В июне 2024 года Россия играла с Беларусью в Минске и одержала победу со счётом 4:0.

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Все комментарии
kdxgybyv5xd5
kdxgybyv5xd5
сегодня в 19:05
За неимением (нежеланием) других, будем играть с этими.
t6tqz255x4xm
t6tqz255x4xm ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:41, ред.
Замбия конечно не гранд африканского футбола, последние годы у них спад, но всё таки они чемпионы Африки 2012 года.
Ну, а про Нигерию думаю объяснять не надо, это одна из сильнейших африканских сборных.
Это очень достойные соперники.
Для набора очков можно так и про Аргентину с Францией и Бразилию с Испанией написать.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:25
Ну и слава Богу, хоть так .
lotsman
lotsman
сегодня в 18:20
Это хорошо, поскольку сборная должна играть, если мы хотим чтобы она существовала.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 18:15
Ну, хоть не Бонэйр, при всём уважении к этому замечательному месту)
112910415
112910415
сегодня в 17:58
всё не так плохо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 17:55
Я не думаю, что игры с Замбией и, особенно, с Нигерией, будут для России "безрыбьем" Это одни из лучших команд Африки. Так, что любопытно как глубоко упал в футбол в РПЛ из-за засилья легионеров.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:42
Как грится на безрыбье и рак рыба)))))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:32
Как бы не перепутать белорусов с двумя другими спарринг - партнёрами...)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:19
Матчи с Нигерией и Замбией предлагаю провести на Олимпийском стадионе и на стадионах, которые принимали матчи ЧМ. Почему такое пожелание ? Кто хочет, тот поймёт.
9g5hj3yhe4cc
9g5hj3yhe4cc
сегодня в 17:18
Теперь Беларусь будет периодически перемежать негров
Гость
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